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Откуда взялась эта теория?

В 2021 году Rockstar Games выпустила ремастер-сборку игр серии GTA эпохи PS2. Она вызвала неоднозначную реакцию, пишет IGN. Однако одна деталь привлекла внимание: в новой версии GTA: San Andreas появилось изображение дома, которого не было в оригинале. Он не походил на локацию ни из одной другой игры серии.

Поклонники предположили, что это намек и первый взгляд на GTA 6. Как выяснилось, они не ошиблись.

Где находится дом?

Дом настоящий. Он расположен в округе Леонарда, в пригороде Белвилла. Его нашел Джаред из сообщества мапперов GTA. Если подойти к гаражу, в дом можно проникнуть. Внутри становится понятно, что это логово человека, склонного к теориям заговора. Это не обычные внутриигровые бредни: автор записей верит, что живет в видеоигре.

Локацию из GTA: San Andreas нашли в GTA 6 / Скриншот IGN

Многочисленные записки рассказывают, что герой не может покинуть Леониду. Он пытался купить билет в Лос-Сантос, но не смог. Уехать на машине за пределы штата тоже не получилось, поэтому теперь он планирует сбежать на лодке.

Также он отмечает, что среди неигровых персонажей чрезвычайно много двойников. По его словам, за закрытыми дверями ничего нет, соседи не могут зайти в собственные дома, а люди проходят сквозь стены или "глючат".

Отдельно есть график с комично большим скачком насильственной преступности и цифры "шесть", написанные повсюду. Вероятно, так Rockstar шутит над теми игроками, которые довели себя до безумия, придумывая теории об этой игре.

Кто такие "J" и "L"?

Один из самых интересных моментов: заговорщик решил, что двое людей, которых он называет "J" (Джейсон) и "L" (Люсия), иммунны к проблемам, с которыми сталкивается он сам. Это намекает на то, что они свободны и автономны. Хотя на самом деле у них может быть меньше всего автономии, ведь ими управляет игрок.

В то же время они возрождаются, в основном не сталкиваются с долгосрочными юридическими последствиями и могут сеять хаос, поэтому ограничены меньше, чем неигровые персонажи.

Неизвестно, задумывался ли дом с самого начала таким, или кто-то из студии решил пошутить, увидев, как теории доводят фанатов до бешенства.

Как встретили игру?

GTA 6 бьет рекорды. Игра привлекает огромный трафик на Twitch, YouTube и Kick, где миллионы людей просто смотрят, как в нее играют. IGN поставил ей 10 из 10, и подобные оценки звучат по всей индустрии.

Игра была номинирована на "Игру года", а на Metacritic она сейчас делит с The Legend of Zelda: Ocarina of Time звание самой высокооцененной игры всех времен. Положение может измениться, когда в ближайшие недели появятся новые рецензии.