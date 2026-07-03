Все команды, прошедшие квалификацию на Кубок по киберспорту Dota 2

Мир киберспорта затаил дыхание в предвкушении масштабного противостояния национальных сборных. По завершении напряженных региональных отборочных соревнований стал известен почти полный список команд, которые будут бороться за титул чемпиона и значительный призовой фонд в дисциплине Dota 2.

Как проходили отборочные и кто стал фаворитом гонки?

Масштабный турнир Esports Nations Cup (ENC) по Dota 2 выходит на финишную прямую подготовительного этапа. Организаторы завершили региональные онлайн-квалификации, что позволило сформировать основную сетку участников. В соревнованиях примут участие 32 национальные сборные, которые разыграют между собой призовой фонд в размере 1,5 миллиона долларов. На начальном этапе свое участие подтвердили 88 национальных команд, однако только лучшие прошли отбор, пишет издание Insider Gaming.

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К 16 командам, получившим прямые приглашения благодаря высоким индивидуальным рейтингам игроков, присоединились еще 14 победителей квалификаций. Последние два места зарезервированы под специальные слоты: один получила Саудовская Аравия как страна-хозяйка, а судьба последнего определится позже.

Триумф фаворитов и неожиданные камбэки

Сборная Канады подтвердила свой статус одного из главных претендентов на победу. Команда легко прошла североамериканскую квалификацию, опираясь на огромный опыт звезд мирового уровня. В состав вошли такие именитые игроки, как Куртис "Aui_2000" Линг и Таль "Fly" Айзик. Для Канады это уже восьмая дисциплина в рамках ENC, в которой она завоевала право на участие. Таким образом, страна сравнялась по этому показателю с Бразилией, Францией и Китаем, уступая лишь США, у которых 10 квалификаций.

Не менее драматичным стал путь сборной Великобритании. Под руководством известного комментатора Робсона "TeaGuvnor" Мерритта команда продемонстрировала настоящую волю к победе в нижней сетке. После поражения от французов британцы преодолели сопротивление Швейцарии и Бельгии, а в решающем матче взяли реванш у сборной Франции, выбив ее из турнира.

Аналогичную стойкость продемонстрировали представители Эквадора в Южной Америке. Несмотря на поражение от Боливии на старте, они прошли через сетку проигравших, выбили Аргентину и Чили, а в финале вновь встретились с Боливией и на этот раз праздновали победу. Между тем сборные Перу, Чехии и Ливана доминировали в своих регионах, уверенно заняв первые места.

География участников и новые имена

Список квалифицировавшихся стран демонстрирует широкий глобальный охват турнира. От Восточной Европы на чемпионат отправятся Греция и Чехия, а Западную будут представлять Финляндия и Великобритания. Центральную Азию и Ближний Восток представят Ливан и Кыргызстан. Для этих стран Dota 2 стала лишь второй дисциплиной в истории ENC, в которой им удалось пройти отбор.

Юго-Восточную Азию и Океанию представят Филиппины и Таиланд, а от Южной и Восточной Азии выступят Пакистан и Монголия. Отдельное место в списке занимает Южно-Африканская Республика, которая завоевала квоту для региона Африки к югу от Сахары.

Турнир ENC по Dota 2 станет частью более масштабного киберспортивного события – Esports World Cup. Зрители с нетерпением ждут дебютного розыгрыша титула, в котором сойдутся как опытные ветераны, так и молодые таланты, защищающие честь своих стран.