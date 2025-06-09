Keeper рассказывает историю одинокого маяка, который просыпается после длительного сна, информирует 24 Канал. События игры разворачиваются в сюрреалистическом мире, где сюжет подается без слов. По словам разработчиков, игроков ждет путешествие за пределы реальности, полное загадочных открытий и трансформаций.

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После пробуждения на отдаленном острове среди затерянного моря главный герой – сам маяк – встречает удивительную птицу, с которой вскоре устанавливает дружескую связь. Это становится началом необычной истории о взаимодействии между живым и неживым, а также о путешествии к центру острова и неизведанных миров.

Keeper – смотрите трейлер игры:

Главной механикой Keeper станет способность оживлять флору и фауну острова с помощью луча света от маяка. Птица-напарник будет помогать активировать механизмы и взаимодействовать с окружающей средой.

Релиз Keeper запланирован на 17 октября 2025 года для ПК, Xbox Series X и S.

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