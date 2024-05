Epic Games Store бесплатно раздает одну из игр серии Dragon Age бесплатно раздает одну из игр

За что мы особенно любим Epic Games Store, так это за постоянные бесплатные раздачи игр. Конечно, как правило, это какие-то малобюджетные и не самые лучшие проекты, однако часто попадаются такие наименования, которые заставляют бросать все и спешить получить желанную игру. Сейчас именно такой момент.

Забирайте Dragon Age

До 23 мая игровой магазин отдает Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition. Эта версия RPG от BioWare включает все DLC после запуска: Jaws of Hakkon, The Descent и Trespasser. Последние два являются особенно важными, поскольку раскрывают подробности, которые, как считается, будут продолжены в будущей Dragon Age: Dreadwolf.

Dragon Age: Инквизиция — это третья часть франшизы ролевых игр. Она стала первой игрой BioWare, которая использовала движок Frostbite, когда вышла в ноябре 2014 года. Игра получила широкое признание, получив более 130 наград "Игра года" и став самым успешным релизом BioWare по количеству проданных копий.

Смотрите трейлер Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition: видео

Интересно, что игру уже ранее отдавали бесплатно в октябре 2021 года, но на этот раз такой подарок приурочен к предстоящему релизу продолжения, которое, судя по всему, выйдет до конца этого года. В следующем месяце мы впервые увидим геймплей Dragon Age: Dreadwolf на фестивале Summer Game Fest. Таким образом разработчики и издатель хотят напомнить игрокам о проекте и освежить в их памяти любимую историю.

– ролевой боевик в жанре темного фэнтези, разработанный студией BioWare. Создавая эту часть франшизы, компания постаралась исправить ошибки, которые допустила во второй главе истории и за что поплатилась широкой критикой в свой адрес. Игра имеет структуру полуоткрытого мира – он разбит на несколько секций, которые игроки могут свободно исследовать.

Игровые механики включают традиционный выбор между человеком, гномом, эльфом или расой кунари. Вы можете настроить внешность и пол своего персонажа.

Следующую бесплатную игру Epic Games Store пока что держит в тайне.