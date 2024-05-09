Когда ждать Dragon Age: Dreadwolf

Эта новость появилась вскоре после того, как EA опубликовала свой последний финансовый отчет, в котором упоминались некоторые еще неанонсированные проекты. По данным Тома Филлипса, инсайдера и главного редактора Eurogamer, будущая фэнтезийная ролевая игра BioWare является одной из этих двух неанонсированных игр, которые планируется выпустить до марта 2025 года. Таким образом нам остается ждать меньше года.

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У нас есть две неанонсированные игры в 25-м финансовом году: одна партнерская игра, которая ожидается в 4-м квартале, и одна – по нашей интеллектуальной собственности. Мы планируем предоставить более подробную информацию о сроках позже,

– говорится в отчете EA.

Мы до сих пор не знаем практически ничего о новой части Dragon Age. BioWare показала короткий кинематографический трейлер в декабре, подтвердив, что следующей локацией новой игры будет Тедас.

Тизер Dragon Age: Dreadwolf: видео

Согласно тизеру, разработчики собираются устроить полноценный анонс летом 2024 года, то есть где-то в следующие три месяца. Но точной даты пока не объявляли. Предположительно, мы увидим полноценный трейлер, раскрытие геймплея, сюжета и ключевых особенностей игры.

В декабре 2022 года BioWare выпустила внутриигровой кинематографический ролик из Dragon Age: Dreadwolf, который заложил основу для будущих приключений. Видео рассказывает о Соласе, игрового персонажа Dragon Age: Инквизиция, который, очевидно, является одной из главных движущих сил в будущей ролевой игре. Варрик, еще один персонаж, который впервые появился в Dragon Age 2, рассказывает историю Соласа, который когда-то был известен как Фен'Харел, Dread Wolf.

Ролик, выпущен в 2022 году: видео

EA и BioWare надеются на Dragon Age: Dreadwolf реабилитирует студию после Anthem 2019 года и провальной Mass Effect: Андромеда 2017 года. BioWare подверглась болезненным увольнениям в 2023 году, а ее следующая часть франшизы Mass Effect остается на стадии препродакшена.