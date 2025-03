AMD выпустила драйвер Radeon для Assassin's Creed Shadows и The Last of Us Part II Remastered

Компания AMD представила обновленную версию графического драйвера Radeon Software Adrenalin 25.3.2. Новая опциональная версия добавляет поддержку игр Assassin's Creed Shadows и The Last of Us Part II Remastered.

Обновление также содержит расширение AMD Radeon Developer Tool Suite (RDTS) с поддержкой видеокарт серии AMD Radeon RX 9000. AMD сообщает, что технология масштабирования FSR 3.1 теперь доступна в более чем 110 играх, рассказывает 24 Канал. Читайте на сайте Какие отзывы получает Assassin's Creed Shadows от критиков и обозревателей Кроме того, использование AMD FidelityFX SDK позволяет быструю адаптацию этих игр для поддержки FSR 4. Исправленные проблемы Устранена ошибка с некорректным отображением гамма-коррекции в Counter-Strike 2 при использовании сглаживания MSAA x8 на видеокартах Radeon RX 9070.

Исправлены случайные вылеты в игре Indiana Jones and the Great Circle при включенных настройках Very Ultra и Path Tracing.

Третьи стороны, использовавшие ADL SDK для определения количества ROP-блоков, могли неправильно отображать наличие 64 ROP.

Улучшена производительность в игре Assetto Corsa Competizione на видеокартах Radeon RX 9000.

Устранены периодические сбои или зависания приложений при сворачивании окон (Alt+Tab) на видеокартах серии Radeon RX 6000.

Исправлены проблемы с подключением многомониторных конфигураций с высокой частотой обновления (более 120 Гц) через HDMI.

Центр обновления Windows больше не устанавливает старые версии драйверов AMD вместо актуальной версии Adrenalin Edition с поддержкой Radeon RX 9000. Напомним, что игра The Last of Us 2 Remastered для ПК выйдет 3 апреля 2025 года. Тем временем Известные проблемы При использовании SteamVR на видеокартах Radeon RX 9000 может возникать системный сбой из-за утечки памяти. AMD рекомендует отключить Motion Smoothing в настройках SteamVR.

AMD Software: Adrenalin Edition может некорректно отображать сообщения о производительности при нажатии комбинации Right Alt + L, если язык интерфейса Windows не английский.

Драйвер AMD может периодически вылетать во время игры в Marvel's Spider-Man 2 или Ratchet & Clank: Rift Apart, если включен AMD Image Inspector. Рекомендуется временно отключить эту функцию.

После установки драйвера производительность YouTube в браузере Microsoft Edge может снизиться. Решить проблему можно перезапуском браузера.

Использование AMD Cleanup Utility при установке нового драйвера на процессорах AMD Ryzen 7000 и выше может привести к периодическому появлению окна AMD Bug Report Tool.

После обновления драйвера некоторые ноутбуки могут иметь проблемы с запуском встроенной веб-камеры. В таком случае AMD рекомендует воспользоваться AMD Cleanup Utility и установить предыдущую рекомендованную версию драйвера.

В VR-играх с частотой обновления 80 или 90 Гц могут наблюдаться нестабильности подключения. Напомним, что игра The Last of Us 2 Remastered для ПК выйдет 3 апреля 2025 года. Тем временем Нил Дракманн огорчил поклонников The Last of Us, прокомментировав создание третьей части. Разработчик отметил, что не стоит ожидать продолжения серии, хотя ранее имел идеи для третьей части. Обновленный драйвер уже доступен для загрузки на официальном сайте AMD.