AMD випустила драйвер Radeon для Assassin's Creed Shadows і The Last of Us Part II Remastered

Компанія AMD представила оновлену версію графічного драйвера Radeon Software Adrenalin 25.3.2. Нова опціональна версія додає підтримку ігор Assassin's Creed Shadows і The Last of Us Part II Remastered.

Оновлення також містить розширення AMD Radeon Developer Tool Suite (RDTS) із підтримкою відеокарт серії AMD Radeon RX 9000. AMD повідомляє, що технологія масштабування FSR 3.1 тепер доступна у понад 110 іграх. Крім того, використання AMD FidelityFX SDK дозволяє швидку адаптацію цих ігор для підтримки FSR 4. Виправлені проблеми Усунуто помилку з некоректним відображенням гамма-корекції в Counter-Strike 2 при використанні згладжування MSAA x8 на відеокартах Radeon RX 9070.

Виправлено випадкові вильоти у грі Indiana Jones and the Great Circle при ввімкнених налаштуваннях Very Ultra і Path Tracing.

Треті сторони, що використовували ADL SDK для визначення кількості ROP-блоків, могли неправильно відображати наявність 64 ROP.

Покращено продуктивність у грі Assetto Corsa Competizione на відеокартах Radeon RX 9000.

Усунуто періодичні збої або зависання додатків при згортанні вікон (Alt+Tab) на відеокартах серії Radeon RX 6000.

Виправлено проблеми з підключенням багатомоніторних конфігурацій з високою частотою оновлення (понад 120 Гц) через HDMI.

Центр оновлення Windows більше не встановлює старі версії драйверів AMD замість актуальної версії Adrenalin Edition із підтримкою Radeon RX 9000. Відомі проблеми При використанні SteamVR на відеокартах Radeon RX 9000 може виникати системний збій через витік пам'яті. AMD рекомендує відключити Motion Smoothing у налаштуваннях SteamVR.

AMD Software: Adrenalin Edition може некоректно відображати повідомлення про продуктивність при натисканні комбінації Right Alt + L, якщо мова інтерфейсу Windows не англійська.

Драйвер AMD може періодично вилітати під час гри у Marvel’s Spider-Man 2 або Ratchet & Clank: Rift Apart, якщо ввімкнено AMD Image Inspector. Рекомендується тимчасово вимкнути цю функцію.

Після встановлення драйвера продуктивність YouTube у браузері Microsoft Edge може знижуватися. Вирішити проблему можна перезапуском браузера.

Використання AMD Cleanup Utility під час встановлення нового драйвера на процесорах AMD Ryzen 7000 та вище може призводити до періодичної появи вікна AMD Bug Report Tool.

Після оновлення драйвера деякі ноутбуки можуть мати проблеми із запуском вбудованої вебкамери. У такому випадку AMD рекомендує скористатися AMD Cleanup Utility та встановити попередню рекомендовану версію драйвера.

У VR-іграх із частотою оновлення 80 або 90 Гц можуть спостерігатися нестабільності підключення. Оновлений драйвер вже доступний для завантаження на офіційному сайті AMD.