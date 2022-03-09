Как на дрожжах: в российском регионе продолжают расти цены на видеоигры

Разработчики видеоигр продолжают поднимать цены на свои проекты в российском регионе. На этот раз подкорректировать стоимость своей игры решили и разработчики из FromSoftware.

Уже многие известные компании, работающие в индустрии видеоигр, покинули российский рынок. Правда, сейчас есть и такие, которые, кажется, пока не собираются делать что-то подобное.

Актуально За день собрали почти 2 миллиона долларов: разработчики инди-игр поддержали Украину

Цена на Elden Ring

Одной из таких компаний является и FromSoftware, которая отвечала за разработку трилогии Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring. Последняя вышла несколько недель назад, а также сейчас пользуется огромным спросом среди обычных геймеров. Видеоигра получила прекрасные оценки от критиков и игроков, возглавляет чарты продаж и является одной из самых популярных сейчас.

Разработчики из FromSoftware решили без особого шума поднять цену на этот проект. Ранее на России базовое издание Elden Ring стоило 2499 рублей, а сейчас – 3999 рублей. Похожий рост цены можно заметить и в случае издания с названием Deluxe Edition: было – 3299 рублей, а стало – 5299 рублей.

Точную причину они не указывали, но можно предположить, что произошло это из-за катастрофического обвала российского рубля. Если это и действительно так, то подобный рост цен не должен стать последним.

Вопрос лишь в том, не надоест ли разработчикам видеоигр, которые остаются работать на российском рынке, постоянно менять цену на свои продукты. Возможно, со временем просто исчезнет такое понятие как российская региональная цена, а местные геймеры будут видеть ценники только в долларах или евро.

Новые запреты

Из интересного еще отметим, что теперь российские игроки не могут проводить микротранзакции в видеоигре Fortnite. Играть в нее они пока могут, а вот покупать внутриигровую валюту, наборы с тематическими скинами или боевые пропуска уже нет. Добавим, что речь идет о полной заморозке микротранзакций на абсолютно всех платформах.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.