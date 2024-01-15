Странный баг Starfield превратил персонажа игрока в Джека Спарроу

Поклонник космической RPG Starfield от Bethesda стал свидетелем забавной ошибки, превратившей его персонажа в известного пиратского капитана Джека Спарроу.

Баги в играх Bethesda это зачастую даже не досада, а дополнительное развлечение для игроков.

Интересно Гемблинг в цифрах и трендах: как прошел 2023 год для индустрии

Очередным примером такой ситуации стала ошибка, на которую наткнулся пользователь Reddit под ником guiyom01.

Исследуя одну из сотен планет космической RPG Starfield, геймер, очевидно, стал "жертвой" ее гравитации, существенно изменившей стиль походки его персонажа.

Забавный баг заставил гордого завоевателя космоса ходить точно так же, как это делает импозантный пират Джек Спарроу… Простите, капитан Джек Спарроу из франшизы фильмов "Пираты Карибского моря".

Интересный баг в Starfield – смотреть видео

Хотя перезагрузка последнего сейва помогла геймеру устранить этот эффект, он даже остался разочарован.

Ведь, согласитесь, возможность наводить ужас на космических пиратов и инопланетных монстров в таком стиле – это довольно интересный способ развлечься в Starfield.