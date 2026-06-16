EA нашла новый способ заработка: рекламу будут интегрировать прямо в игровой процесс

Игровая индустрия всё активнее ищет новые способы монетизации без навязчивых баннеров и всплывающих окон. Один из крупнейших издателей мира решил сделать ставку на рекламу, которая органично вписывается в игровые миры и практически не выбивает игроков из погружения.

Американская компания Electronic Arts объявила о запуске новой платформы EA Advertising. Об этом компания сообщила в официальном пресс-релизе. Новый сервис дает рекламодателям возможность интегрировать свои бренды непосредственно в игровой процесс и цифровые экосистемы издателя.

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В компании заявляют, что EA Advertising должна "изменить то, как бренды взаимодействуют с аудиторией через цифровой и реальный опыт в глобальном игровом портфолио" Electronic Arts.

Основная идея платформы заключается в том, чтобы сделать рекламу максимально естественной частью виртуальной среды. Вместо традиционных рекламных блоков бренды смогут размещать свои логотипы, баннеры и рекламные сообщения в тех местах, где пользователи привыкли видеть их и в реальной жизни.

Например, в спортивных симуляторах реклама может появляться на цифровых табло вдоль поля, стадионных баннерах или других элементах спортивной инфраструктуры. Таким образом, игрок видит бренд в естественном для него контексте, а не в виде навязчивого рекламного сообщения.

"В этой интерактивной игровой среде бренды становятся частью самой игры, отражая взаимодействие игроков с рекламой в контексте реального мира", — подчеркнули в Electronic Arts.

Первые крупные партнеры уже присоединились

Компания сообщила, что несколько крупных международных брендов уже воспользовались новой платформой. Рекламные интеграции появились в популярных спортивных проектах издателя, среди которых EA Sports FC, Madden NFL и College Football.

Среди первых рекламодателей EA назвала такие компании и бренды, как Visa, Lowe's, Red Bull, Xfinity, Peacock и Mountain Dew.

В компании считают, что такой формат открывает для брендов доступ к многомиллионной аудитории сервисных игр, где пользователи проводят значительную часть своего времени.

Геймеры ежедневно заходят в игровые сервисы EA, чтобы играть, смотреть, творить и взаимодействовать. Это дает брендам возможность заявить о себе, не нарушая игровой опыт и аутентичность наших миров,

– отметили в Electronic Arts.

Почему это важно для индустрии

Идея рекламы внутри видеоигр не нова. Баннеры на стадионах давно используются в футбольных и спортивных симуляторах, а некоторые онлайн-проекты экспериментировали с динамической рекламой ещё более десяти лет назад. Однако крупные издатели долгое время осторожно относились к таким интеграциям из-за риска негативной реакции сообщества.

Ситуация изменилась из-за стремительного роста популярности игр-сервисов. Сегодня проекты вроде EA Sports FC регулярно удерживают миллионы активных пользователей, которые возвращаются в игру ежедневно или еженедельно. Для рекламодателей это делает игровые платформы не менее привлекательными, чем социальные сети или стриминговые сервисы.

В то же время Electronic Arts подчеркивает, что реклама не должна ухудшать впечатления от игры. Именно поэтому компания делает акцент на так называемых аутентичных интеграциях, которые соответствуют логике конкретного игрового мира.

Сколько стоит попасть в игру

Одновременно с запуском платформы Electronic Arts открыла прием заявок от рекламодателей. По данным профильных СМИ, стоимость интеграции брендов через EA Advertising начинается от 100 тысяч долларов и может достигать 1 миллиона долларов в зависимости от масштаба проекта и уровня интеграции в игровую среду.

Такая ценовая политика ориентирована прежде всего на крупные международные компании, стремящиеся работать с глобальной аудиторией. Для самой EA это еще один способ диверсифицировать доходы на фоне роста затрат на разработку современных видеоигр и усиления конкуренции на рынке цифровых развлечений.

Если эксперимент окажется успешным, подобные рекламные модели могут быстро распространиться и среди других крупных издателей, окончательно превратив видеоигры в одну из ключевых площадок для современного цифрового маркетинга.