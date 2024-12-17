Настоящие поклонники виртуального футбола знают, что опыт игры в EA FC 25 может быть разным – от наслаждения до настоящего кошмара, в зависимости от удачи и миллиона других факторов. Одному игроку не повезло настолько, что это даже сложно представить, сообщает 24 Канал со ссылкой на FUTWIZ в X.

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Неудачник года

На странице FUTWIZ в соцсети X появилось сообщение с роликом, который сделает больно любому игроку EA FC 25.

В видео польский геймер (судя по языку интерфейса) открывает так называемый "пик" игрока в режиме Ultimate Team, где среди 4 вариантов он может выбрать одного футболиста и оставить в своем клубе.

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Сначала пользователю очень не везет и он видит перед собой карточки низкого рейтинга, среди которых оказался украинский бомбардир Артем Довбик. И вот, последней, четвертой карточкой оказывается Киллиан Мбаппе – один из лучших игроков в EA FC 25.

Такая карточка на внутриигровом рынке стоит примерно 6 миллионов монет, что является просто невероятной суммой. Однако, то что произошло дальше лучше смотреть без комментариев.

Безумная неудача в EA FC 25 – смотрите видео

Очевидно из-за чрезмерных эмоций, геймер не заметил, что случайно выбрал Артема Довбика и нажал "дальше" на геймпаде.

В результате, он остался без одной из самых дорогих карт в игре и заслужил себе звание "неудачника года".

Фанаты EA FC 25 в комментариях к видео сошлись во мнении, что хотя игрок полностью сам виноват в этой ситуации, его все же очень жаль.