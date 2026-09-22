Вот уже 15 лет поклонники франшизы Fight Night не получают новой игры, и все их надежды в очередной раз были разбиты EA, сообщает Insider Gaming.

Тихая отмена перезапуска и утраченные надежды

Разработка обновленной версии Fight Night продолжалась в течение нескольких лет и даже прошла стадию предпроизводства. Компания планировала выпустить игру сразу после релиза симулятора смешанных единоборств EA Sports UFC 6.

Однако руководство студии решило окончательно остановить проект. Сам процесс разработки был приостановлен еще раньше, а окончательное решение об отмене было принято около года назад.

Что бы ни произошло с серией в дальнейшем, это станет абсолютно новым проектом,

– прокомментировали источники, знакомые с ситуацией внутри компании.

Серия Fight Night долгое время оставалась одним из самых успешных спортивных брендов Electronic Arts. После выхода Fight Night в 2004 году издатель выпустил еще четыре игры в течение следующих семи лет, сделав франшизу основой своей линейки.

Последним релизом стала Fight Night Champion 2011 года. Эта часть отличалась значительно более мрачной атмосферой и стала первой игрой EA Sports, получившей взрослый возрастной рейтинг ESRB. С тех пор серия находится в полной "заморозке".

Трейлер игры: смотрите видео

Несмотря на отмену предыдущих проектов, история Fight Night может получить новый поворот благодаря глобальным изменениям в руководстве EA.

В августе 2026 года консорциум во главе с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, компаниями Silver Lake и Affinity Partners завершил выкуп издателя за 55 миллиардов долларов. Его катализатором выступил Джарред Кушнер – зять президента Трампа.

Саудовская Аравия активно инвестирует в профессиональный бокс, владеет авторитетным изданием The Ring и финансирует зрелищные поединки с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Поэтому новые владельцы вполне могут вернуться к обсуждению боксерского симулятора, но любая разработка начнется с чистого листа.