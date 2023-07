Одна из лучших игр во франшизе Need for Speed может быть переработана, как свидетельствует новая информация, курсирующая по сети, сообщает 24 Канал.

Популярная серия виртуальных гонок настолько длинная, что в ней у каждого геймера, скорее всего, есть собственный любимый проект.

Однако многие поклонники сходятся в том, что Need for Speed: Most Wanted 2005 года выпуска является одной из самых лучших частей.

Тем больше был восторг сообщества, когда в сети появилась информация о том, что EA во всю работает над ремейком культового проекта.

По крайней мере, так в своих публикациях косвенно утверждала актриса Симон Бейли, которая в оригинальной игре сыграла напарницу сержанта Кросса

Бейли в игре / Фото EA

Need for Speed: Most Wanted выйдет в 2024 году. Ставьте лайки и оставляйте комментарии, если хотите увидеть, как Кросс (Дин Маккензи) и его напарник (Симон Бейли) охотятся за самыми разыскиваемыми, – говорилось в тексте сообщений.

А среди хештегов можно было заметить "#needforspeedmostwantedremake".

Скриншот из Инстаграма / Фото с Reddit

Правда, после того, как посты подхватили поклонники франшизы и разные медиа, Бейли удалила их и не дала по этому поводу никаких комментариев, но, как говорится: скриншоты не горят.

Что это было? Недоразумение и нарушение договора о неразглашении или, возможно, страницы актрисы взломали и решили пошутить подобным образом? Покажет только время.