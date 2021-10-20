EA Sports временно забанили более 30 тысяч игроков FIFA 22: в чем причина

Сообществом поклонников FIFA прокатилось недовольство действиями разработчиков, ведь те временно заблокировали более 30 тысяч профилей. Чем провинились геймеры – узнайте в материале.

В каждой игре есть свой способ мошенничества. Несмотря на то, что хитрецов не любят ни сами геймеры, ни разработчики, часто им все сходит с рук, однако не в этот раз, ведь EA Sports показали, что с ними лучше не шутить.

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Буквально несколько дней назад геймеры нашли глитч, позволяющий выходить из по сути проигранных поединков режима FUT Champions без последствий или зачисления поражения. Видео в котором было описано как им пользоваться быстро стало вирусным в тиктоке и набрало миллионы просмотров, а недалекие игроки сломя голову бросились испытывать этот метод в игре.

FUT Champions – соревновательный режим в FIFA 22 Ultimate Team в котором каждые выходные игроки борются за престижные награды в рамках 20 матчей. Чем больше побед одержано – тем лучше вознаграждение, ожидающее геймера.

Реакция разработчиков была довольно быстрой и через несколько дней они сумели удалить из игры подобную возможность. Однако на этом их борьба против мошенничества не закончилась.

Дело в том, что благодаря этому способу большое количество игроков завершили FUT Champions со счетом 20: 0 и получили лучшие вознаграждения из возможных. Кроме больших сумм золотых монет, геймеры-мошенники также получили немало хороших карточек игроков. Поэтому виртуальный рынок игры буквально рухнул – отдельные карточки начали стремительно обесцениваться, что еще больше возмутило честных геймеров, теряющих средства из-за этой ситуации.

Лучшие награды за FUT Champions / скриншот стрима Castro на Twitch

EA Sports решили наказать мошенников и выбрали для этого неоднозначный способ. Вместо того чтобы забрать награды, разработчики решили заблокировать "умников" на 7 дней, а по результатам следствия их набралось немало – более 30 тысяч.

Такое радикальное решение вызвало массу негодования в сети. Понятно, что больше все оно не пришлось по вкусу, как раз пользователям которые собственно и получили блокировки. Кроме того, что они считают себя абсолютно невиновными их также испугал тот факт, что сообщение в игре утверждает, что их бан продлится 1000 дней, а не 7 как писали разработчики. Те в свою очередь заверили, что это просто ошибка.

Другие же кого возмутил такой способ наказания – это рядовые геймеры, нашедшие его слишком легким для подобного проступка. Однако, если в ближайшее время найдут какой-то похожий способ мошенничества и подобная ситуация повторится EA Sports могут стать гораздо более жестокими.