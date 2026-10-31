Жертва галактического масштаба –:стало известно, какая игра "погубила" разработчиков Mass Effect и Dragon Age

Electronic Arts закрыла культовую студию BioWare и прекратила разработку новой части Mass Effect. Руководство компании решило направить ресурсы на создание игры в не менее известной серии.

Руководство компании решило сосредоточиться на разработке шутера Star Wars Battlefront 3, который в корпорации сочли гораздо более безопасным и прибыльным проектом, сообщает Bloomberg.

Роковой выбор между двумя вселенными

Известный журналист Джейсон Шрайер утверждает, что решение о ликвидации разработчиков было принято именно после того, как EA получила от Lucasfilm возможность создать новую часть Star Wars Battlefront.

Компания якобы оказалась под сильным финансовым давлением из-за выкупа инвестиционным фондом Саудовской Аравии за 55 миллиардов долларов в августе 2025 года, что привело к образованию огромного долга в размере 18 миллиардов долларов.

Оценивая будущие релизы, топ-менеджеры обнаружили в портфеле два крупнобюджетных научно-фантастических проекта, каждый из которых требовал сотен миллионов долларов.

В итоге руководители EA отдали предпочтение экшену во вселенной Star Wars, а не ролевой игре Mass Effect, поэтому BioWare решили ликвидировать.

EA нужен предсказуемый годовой денежный поток для "обслуживания" своего долга. Поэтому Battlefront 3, которая успеет уложиться в сроки, будет иметь большую ценность, чем Mass Effect, которую, вероятно, будут неоднократно откладывать,

– отметил Шрайер .

Важную роль в судьбе разработчиков сыграли и внутренние перестановки в руководстве EA. Летом свои позиции укрепили ветераны направления EA Sports, тогда как Лору Миле, которая курировала студии и защищала интересы BioWare, отстранили от принятия ключевых решений.

Кроме того, в последние годы команда BioWare столкнулась с серьезными проблемами: Andromeda 2017 года подверглась разгромной критике за анимацию, сетевой шутер Anthem 2019 года вообще потерпел полный провал, а Dragon Age: The Veilguard 2024 года не выполнила план продаж на 50%.

В итоге все это привело к закрытию одной из самых известных студий во всей индустрии, хотя фанаты и не теряют надежды на ее возрождение.