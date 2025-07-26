Elden Ring Nightreign получит режим для пары игроков – известно когда это произойдет

Игра Elden Ring Nightreign, захватившая миллионы игроков, готовится к важному обновлению. Разработчики анонсировали новую возможность, которая расширит опыт совместной игры. Оно обещает стать настоящим подарком для фанатов, жаждущих новых форматов взаимодействия в мире Замогильных степей.

Студия From Software вместе с издателем Bandai Namco объявили о выходе патча 1.02 для игры Elden Ring Nightreign, информирует 24 Канал.

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Уже 30 июля игроки смогут испытать режим для двоих, которого так не хватало с момента релиза. Хотя игра изначально предлагала одиночный режим или кооператив для трех участников, вариант для пары игроков не был предусмотрен.

Режим для двоих игроков уже появится уже скоро _ смотрите видео

Руководитель разработки Дзюнья Исидзаки ранее в интервью IGN объяснял, что команда просто не учла этот формат на старте, но решила добавить его после релиза из-за многочисленных запросов сообщества.

Помимо нового режима, патч 1.02 принесет улучшения интерфейса. В частности, появятся дополнительные фильтры для удобной сортировки реликвий, что упростит управление инвентарем. Разработчики выразили благодарность фанатам за их поддержку и энтузиазм, который мотивирует команду совершенствовать проект.

Игра вышла 30 мая на платформах PC (через Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. За два месяца с момента релиза было продано 5 миллионов копий, а пиковый онлайн в Steam достиг отметки в 313,5 тысяч игроков одновременно. В настоящее время Elden Ring Nightreign возглавляет чарты продаж в США.