Elden Ring Nightreign возглавила чарты продаж США, оставив позади Death Stranding 2

Несмотря на неоднозначные отзывы в Steam, кооперативный роглайк-экшен Elden Ring Nightreign от FromSoftware стал самой продаваемой игрой июня 2025 года в США. Эта новинка обошла даже громкие релизы, такие как Death Stranding 2: On the Beach и Mario Kart World.

По данным аналитической компании Circana Мета Пискателлы, Elden Ring Nightreign возглавила рейтинг самых продаваемых видеоигр в США за июнь 2025 года в денежном эквиваленте, информирует 24 Канал. Игра стала самым популярным премиальным релизом месяца на платформах ПК и Xbox, хотя на PlayStation первенство получил другой новинок.

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Благодаря этому успеху Elden Ring Nightreign поднялась с 11-го на 8-е место в списке бестселлеров года.

Интересно, что игра получила более низкий рейтинг в Steam по сравнению с другими проектами FromSoftware, но это не помешало ей сохранить доминирование на американском рынке. Кооперативный роглайк-экшен с элементами выживания привлекает игроков своим уникальным геймплеем и сложностью, характерной для произведений студии.

Кто составил конкуренцию?

Второе место в рейтинге продаж июня занял экшен Death Stranding 2: On the Beach, эксклюзив для PlayStation 5. Третью строчку, если учитывать только розничные продажи, заняла гоночная аркада Mario Kart World для Nintendo Switch 2.

Аналитик отметил, что 82% покупателей новой консоли Switch 2 в июне приобрели Mario Kart World – отдельно или в комплекте с приставкой.

Сама же консоль Nintendo Switch 2 дебютировала как самая быстро продаваемая игровая приставка в истории США, а потребительские расходы как на игровое оборудование, так и на аксессуары достигли новых рекордных показателей за июнь.



Показатели продаж на рынке в США / Фото Circana