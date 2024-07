500 страниц удовольствия: коллекционная книга о Elden Ring будет стоить как две консоли PS5

История и лор Elden Ring – одна из самых сильных сторон этой высокооцененной игры. Но любой может запутаться в сюжете и его побочных линиях, пропустив что-то важное. Если это про вас, то будущая 500-страничная книга поможет удержать все в голове. Но будьте готовы заплатить кругленькую сумму.

Что известно о книге

Книга называется Grace Given: The Mythology of Elden Ring. Это новое творение Джеффа Траскотта, больше известного поклонникам игры как "SmoughTown". Это тот же человек, который ранее создал 35-часовой видеосериал с объяснениями всего мира игры.

Смотрите также Сделайте это, если сложность Elden Ring: Shadow of the Erdtree кажется вам слишком высокой

В книге SmoughTown предлагает "всестороннее глубокое погружение в мифологию, лежащую в основе последнего шедевра Миядзаки". Даже несмотря на то, что она не одобрена разработчиком FromSoftware или издателем Bandai Namco, это очень интересный продукт, если учесть, как много Траскотт знает об игровом мире Elden Ring. Однако неясно, как он собирается ее продавать и зарабатывать, если это будет явным нарушением интеллектуальной собственности.

Если не брать во внимание знания, содержащиеся в книге, она и без того выглядит великолепно - внешне можно подумать, что это старинный фолиант. Он полон иллюстраций от художников Shimhaq, MenasLG, Криса Льюиса Ли и Элиота Уэллса, и даже имеет настоящую позолоту по краям страниц – количество этой позолоты увеличивается в зависимости от того, сколько вы готовы потратить.

Предзаказ самой дешевой версии книги обойдется вам в 279 долларов.

За чуть более изысканное "лимитированное издание" придется расстаться с 773 долларами.

За версию, превосходящую все остальные, придется выложить целых 1 104 доллара.

Для сравнения, цена одной консоли PlayStation 5 в США составляет 450 долларов. Это означает, что самое дорогое издание книги стоит более чем в два раза больше. Вы сможете купить две PS5 за 900 долларов, и еще набрать игр на 200 долларов, в том числе и саму Elden Ring, которая в США стоит около 40 долларов.

Но что вы получите за такой значительный скачок в цене?

Для начала, две дорогие версии имеют позолоту на всех трех срезах страниц, а не только на одном.

Также дорогие версии будут иметь деревянную обложку, а не бархатную, обтянутую флокированной тканью.

Кроме того, сама книга "переплетена в натуральную кожу, Ivory Flanders Grain", а не в искусственную белую кожу, как в более дешевой версии.

Те, кто приобретет одно из более дорогих изданий, также получат подписанный и пронумерованный коллекционный художественный принт от Shimhaq.

В качестве последнего бонуса для самого дорогого издания ваше имя будет напечатано на обороте всех последующих изданий.

Независимо от того, что вы выберете, вы получите одинаковое количество страниц и одинаковое содержание.

Все три издания доступны для предзаказа уже сейчас и будут продаваться до 10 августа.

Если вы сделаете предзаказ на любую из трех версий до этого времени, то получите бесплатную доставку, а также электронную и аудиокнигу, когда они появятся в продаже.