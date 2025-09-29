Американский издатель игр Electronic Arts (EA) покидает фондовый рынок. Компанию выкупит консорциум инвесторов за рекордные 55 миллиардов долларов. После завершения сделки акции EA больше не будут доступны на публичных торгах, а сама компания перейдет в частную собственность.

Что известно об этой гигантской сделке?

29 сентября американский игровой гигант Electronic Arts официально подтвердил, что станет частной компанией, информирует 24 Канал. Это произойдет благодаря выкупу консорциумом инвесторов, в который вошли инвестиционные фирмы Silver Lake и Affinity Partners, а также Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).

Сумма сделки достигает фантастических 55 миллиардов долларов, что делает ее одной из крупнейших в игровой индустрии. Совет директоров Electronic Arts уже одобрил сделку, теперь ее должны утвердить соответствующие регуляторные органы.

Ожидается, что транзакция будет полностью завершена в первом квартале 2027 финансового года. После этого акции EA исчезнут с публичных фондовых рынков.

Нынешний генеральный директор компании Эндрю Уилсон сохранит свою должность. Он назвал сделку мощным признанием выдающейся работы, которую команды EA выполняли в течение многих лет.

По его словам, компания продолжит расширять границы развлечений, спорта и технологий. Инвесторы, со своей стороны, назвали Electronic Arts экстраординарной компанией с командой руководителей мирового класса, смелым видением и светлым будущим.

Electronic Arts возлагает большие надежды на свои будущие проекты. В частности, на военный шутер Battlefield 6, релиз которого запланирован на 10 октября, и футбольный симулятор EA Sports FC 26, вышедший 26 сентября. Аналитики прогнозируют обеим играм многомиллионные продажи.

Крупнейшие сделки в истории игровой индустрии

Сделка по выкупу Electronic Arts за 55 миллиардов долларов, если она будет завершена, станет второй по величине в истории игровой индустрии.

Рынок видеоигр продолжает консолидироваться, а технологические гиганты и инвестиционные фонды тратят миллиарды долларов на приобретение успешных студий и издателей.

Вот несколько других крупнейших сделок, согласно Wikipedia, изменивших ландшафт индустрии.