Одна из крупнейших сделок в истории: Electronic Arts покупают инвесторы из Саудовской Аравии
- Electronic Arts (EA) будет выкуплена консорциумом инвесторов, включая Суверенный фонд Саудовской Аравии, за 55 миллиардов долларов, после чего компания станет частной.
- Генеральный директор EA, Эндрю Уилсон, сохранит свою должность, и компания продолжит работу над будущими проектами, такими как Battlefield 6 и EA Sports FC 26.
Американский издатель игр Electronic Arts (EA) покидает фондовый рынок. Компанию выкупит консорциум инвесторов за рекордные 55 миллиардов долларов. После завершения сделки акции EA больше не будут доступны на публичных торгах, а сама компания перейдет в частную собственность.
Что известно об этой гигантской сделке?
29 сентября американский игровой гигант Electronic Arts официально подтвердил, что станет частной компанией, информирует 24 Канал. Это произойдет благодаря выкупу консорциумом инвесторов, в который вошли инвестиционные фирмы Silver Lake и Affinity Partners, а также Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).
Сумма сделки достигает фантастических 55 миллиардов долларов, что делает ее одной из крупнейших в игровой индустрии. Совет директоров Electronic Arts уже одобрил сделку, теперь ее должны утвердить соответствующие регуляторные органы.
Ожидается, что транзакция будет полностью завершена в первом квартале 2027 финансового года. После этого акции EA исчезнут с публичных фондовых рынков.
Нынешний генеральный директор компании Эндрю Уилсон сохранит свою должность. Он назвал сделку мощным признанием выдающейся работы, которую команды EA выполняли в течение многих лет.
По его словам, компания продолжит расширять границы развлечений, спорта и технологий. Инвесторы, со своей стороны, назвали Electronic Arts экстраординарной компанией с командой руководителей мирового класса, смелым видением и светлым будущим.
Electronic Arts возлагает большие надежды на свои будущие проекты. В частности, на военный шутер Battlefield 6, релиз которого запланирован на 10 октября, и футбольный симулятор EA Sports FC 26, вышедший 26 сентября. Аналитики прогнозируют обеим играм многомиллионные продажи.
Крупнейшие сделки в истории игровой индустрии
Сделка по выкупу Electronic Arts за 55 миллиардов долларов, если она будет завершена, станет второй по величине в истории игровой индустрии.
Рынок видеоигр продолжает консолидироваться, а технологические гиганты и инвестиционные фонды тратят миллиарды долларов на приобретение успешных студий и издателей.
Вот несколько других крупнейших сделок, согласно Wikipedia, изменивших ландшафт индустрии.
Microsoft и Activision Blizzard. Абсолютным рекордом является приобретение компании Activision Blizzard (разработчиков Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush) корпорацией Microsoft. Соглашение стоимостью 68,7 миллиардов долларов была завершена в 2023 году и стала самой дорогой в истории видеоигр.
Take-Two и Zynga. В 2022 году издатель серии Grand Theft Auto, компания Take-Two Interactive, поглотил разработчика мобильных игр Zynga (FarmVille, Words with Friends) за 12,7 миллиарда долларов. Это приобретение значительно усилило позиции Take-Two на рынке мобильных развлечений.
Tencent и Supercell. Китайский технологический гигант Tencent в 2016 году приобрел контрольный пакет акций финской студии Supercell, известной по хитам Clash of Clans и Clash Royale. Сумма сделки составила 8,6 миллиардов долларов.
Microsoft и ZeniMax Media. Еще одной знаковой покупкой Microsoft стало приобретение в 2021 году холдинга ZeniMax Media, в который входит студия Bethesda Softworks (создатели The Elder Scrolls и Fallout). Стоимость сделки составила 7,5 миллиардов долларов.
Sony и Bungie. В ответ на активность конкурентов, Sony Interactive Entertainment в 2022 году приобрела студию Bungie, которая создала культовые серии игр Halo и Destiny. Эта сделка обошлась компании в 3,6 миллиарда долларов.