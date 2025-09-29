Что известно об этой гигантской сделке?
29 сентября американский игровой гигант Electronic Arts официально подтвердил, что станет частной компанией, информирует 24 Канал. Это произойдет благодаря выкупу консорциумом инвесторов, в который вошли инвестиционные фирмы Silver Lake и Affinity Partners, а также Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).
Смотрите также Эволюция виртуального футбола: от первой игры серии FIFA до EA FC 26
Сумма сделки достигает фантастических 55 миллиардов долларов, что делает ее одной из крупнейших в игровой индустрии. Совет директоров Electronic Arts уже одобрил сделку, теперь ее должны утвердить соответствующие регуляторные органы.
Ожидается, что транзакция будет полностью завершена в первом квартале 2027 финансового года. После этого акции EA исчезнут с публичных фондовых рынков.
Нынешний генеральный директор компании Эндрю Уилсон сохранит свою должность. Он назвал сделку мощным признанием выдающейся работы, которую команды EA выполняли в течение многих лет.
По его словам, компания продолжит расширять границы развлечений, спорта и технологий. Инвесторы, со своей стороны, назвали Electronic Arts экстраординарной компанией с командой руководителей мирового класса, смелым видением и светлым будущим.
Electronic Arts возлагает большие надежды на свои будущие проекты. В частности, на военный шутер Battlefield 6, релиз которого запланирован на 10 октября, и футбольный симулятор EA Sports FC 26, вышедший 26 сентября. Аналитики прогнозируют обеим играм многомиллионные продажи.
Крупнейшие сделки в истории игровой индустрии
Сделка по выкупу Electronic Arts за 55 миллиардов долларов, если она будет завершена, станет второй по величине в истории игровой индустрии.
Рынок видеоигр продолжает консолидироваться, а технологические гиганты и инвестиционные фонды тратят миллиарды долларов на приобретение успешных студий и издателей.
Вот несколько других крупнейших сделок, согласно Wikipedia, изменивших ландшафт индустрии.
Microsoft и Activision Blizzard. Абсолютным рекордом является приобретение компании Activision Blizzard (разработчиков Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush) корпорацией Microsoft. Соглашение стоимостью 68,7 миллиардов долларов была завершена в 2023 году и стала самой дорогой в истории видеоигр.
Take-Two и Zynga. В 2022 году издатель серии Grand Theft Auto, компания Take-Two Interactive, поглотил разработчика мобильных игр Zynga (FarmVille, Words with Friends) за 12,7 миллиарда долларов. Это приобретение значительно усилило позиции Take-Two на рынке мобильных развлечений.
Tencent и Supercell. Китайский технологический гигант Tencent в 2016 году приобрел контрольный пакет акций финской студии Supercell, известной по хитам Clash of Clans и Clash Royale. Сумма сделки составила 8,6 миллиардов долларов.
Microsoft и ZeniMax Media. Еще одной знаковой покупкой Microsoft стало приобретение в 2021 году холдинга ZeniMax Media, в который входит студия Bethesda Softworks (создатели The Elder Scrolls и Fallout). Стоимость сделки составила 7,5 миллиардов долларов.
Sony и Bungie. В ответ на активность конкурентов, Sony Interactive Entertainment в 2022 году приобрела студию Bungie, которая создала культовые серии игр Halo и Destiny. Эта сделка обошлась компании в 3,6 миллиарда долларов.