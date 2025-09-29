Що відомо про цю гігантську угоду?
29 вересня американський ігровий гігант Electronic Arts офіційно підтвердив, що стане приватною компанією, інформує 24 Канал. Це відбудеться завдяки викупу консорціумом інвесторів, до якого увійшли інвестиційні фірми Silver Lake та Affinity Partners, а також Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF).
Дивіться також Еволюція віртуального футболу: від першої гри серії FIFA до EA FC 26
Сума угоди сягає фантастичні 55 мільярдів доларів, що робить її однією з найбільших в ігровій індустрії. Рада директорів Electronic Arts вже схвалила угоду, тепер її мають затвердити відповідні регуляторні органи.
Очікується, що транзакцію буде повністю завершено в першому кварталі 2027 фінансового року. Після цього акції EA зникнуть з публічних фондових ринків.
Нинішній генеральний директор компанії Ендрю Вілсон збереже свою посаду. Він назвав угоду потужним визнанням видатної роботи, яку команди EA виконували протягом багатьох років.
За його словами, компанія продовжить розширювати межі розваг, спорту та технологій. Інвестори, зі свого боку, назвали Electronic Arts екстраординарною компанією з командою керівників світового класу, сміливим баченням та світлим майбутнім.
Electronic Arts покладає великі надії на свої майбутні проєкти. Зокрема, на військовий шутер Battlefield 6, реліз якого заплановано на 10 жовтня, та футбольний симулятор EA Sports FC 26, що вийшов 26 вересня. Аналітики прогнозують обом іграм багатомільйонні продажі.
Найбільші угоди в історії ігрової індустрії
Угода з викупу Electronic Arts за 55 мільярдів доларів, якщо вона буде завершена, стане другою за величиною в історії ігрової індустрії.
Ринок відеоігор продовжує консолідуватися, а технологічні гіганти та інвестиційні фонди витрачають мільярди доларів на придбання успішних студій та видавців.
Ось кілька інших найбільших угод, згідно з Wikipedia, що змінили ландшафт індустрії.
Microsoft та Activision Blizzard. Абсолютним рекордом є придбання компанії Activision Blizzard (розробників Call of Duty, World of Warcraft та Candy Crush) корпорацією Microsoft. Угода вартістю 68,7 мільярда доларів була завершена у 2023 році й стала найдорожчою в історії відеоігор.
Take-Two та Zynga. У 2022 році видавець серії Grand Theft Auto, компанія Take-Two Interactive, поглинув розробника мобільних ігор Zynga (FarmVille, Words with Friends) за 12,7 мільярда доларів. Це придбання значно посилило позиції Take-Two на ринку мобільних розваг.
Tencent та Supercell. Китайський технологічний гігант Tencent у 2016 році придбав контрольний пакет акцій фінської студії Supercell, відомої за хітами Clash of Clans та Clash Royale. Сума угоди склала 8,6 мільярда доларів.
Microsoft та ZeniMax Media. Ще однією знаковою покупкою Microsoft стало придбання у 2021 році холдингу ZeniMax Media, до якого входить студія Bethesda Softworks (творці The Elder Scrolls та Fallout). Вартість угоди склала 7,5 мільярда доларів.
Sony та Bungie. У відповідь на активність конкурентів, Sony Interactive Entertainment у 2022 році придбала студію Bungie, яка створила культові серії ігор Halo та Destiny. Ця угода обійшлася компанії в 3,6 мільярда доларів.