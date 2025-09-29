Що відомо про цю гігантську угоду?

29 вересня американський ігровий гігант Electronic Arts офіційно підтвердив, що стане приватною компанією, інформує 24 Канал. Це відбудеться завдяки викупу консорціумом інвесторів, до якого увійшли інвестиційні фірми Silver Lake та Affinity Partners, а також Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF).

Сума угоди сягає фантастичні 55 мільярдів доларів, що робить її однією з найбільших в ігровій індустрії. Рада директорів Electronic Arts вже схвалила угоду, тепер її мають затвердити відповідні регуляторні органи.

Очікується, що транзакцію буде повністю завершено в першому кварталі 2027 фінансового року. Після цього акції EA зникнуть з публічних фондових ринків.

Нинішній генеральний директор компанії Ендрю Вілсон збереже свою посаду. Він назвав угоду потужним визнанням видатної роботи, яку команди EA виконували протягом багатьох років.

За його словами, компанія продовжить розширювати межі розваг, спорту та технологій. Інвестори, зі свого боку, назвали Electronic Arts екстраординарною компанією з командою керівників світового класу, сміливим баченням та світлим майбутнім.

Electronic Arts покладає великі надії на свої майбутні проєкти. Зокрема, на військовий шутер Battlefield 6, реліз якого заплановано на 10 жовтня, та футбольний симулятор EA Sports FC 26, що вийшов 26 вересня. Аналітики прогнозують обом іграм багатомільйонні продажі.

Найбільші угоди в історії ігрової індустрії

Угода з викупу Electronic Arts за 55 мільярдів доларів, якщо вона буде завершена, стане другою за величиною в історії ігрової індустрії.

Ринок відеоігор продовжує консолідуватися, а технологічні гіганти та інвестиційні фонди витрачають мільярди доларів на придбання успішних студій та видавців.

Ось кілька інших найбільших угод, згідно з Wikipedia, що змінили ландшафт індустрії.