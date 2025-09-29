Віртуальний футбол з роками перетворився з простої гри на ціле культурне явище і великою мірою це заслуга EA Sports, повідомляє 24 Канал.

Скільки років розділяє ігри?

У грудні 1993 року Electronic Arts випустила FIFA International Soccer для Sega Mega Drive і тоді мало хто міг уявити у що за понад три десятиліття перетвориться ця гра.

Зараз серія має назву EA FC і якщо поставити першу та останню ігри поруч, різниця виглядає просто колосальною. Хоча незмінним все ж залишається одне – любов геймерів до віртуального футболу.

Як змінилася графіка?

За роки своєї еволюції, проєкт EA Sports пройшов шлях від пікселів та ізометричного виду до фотореалізму і неймовірних ракурсів камер, ніби з реальних трансляцій.

Зміна графіки / Фото EA

Гра 1993 року мала квадратні моделі гравців і мінімальні анімації, в той час, як EA FC 26 вражає технологією Hypermotion V, яка додає в гру незліченну кількість рухів, дбайливо перенесених з більш ніж 180 проаналізованих матчів, повідомляє gearupbooster.

Окрім того, Motion Capture дбає про те, щоб ікони світового футболу та менш відомі гравці були схожими самі на себе, а не на куби з Minecraft.

Що нового приніс ігровий процес?

Здавалося б, які зміни могли відбутися в ігровому процесі, адже футбол – доволі проста гра, ось тобі м'яч: бий-біжи.

Одначе, окрім вибору напряму руху FIFA International Soccer мала всього три кнопки для керування: удар, пас і навіс. Матчі у грі тривали по кілька хвилин, гравці не могли робити жодних замін, а про якусь тактику й не було мови.

Ігровий процес у FIFA International Soccer – дивіться відео

На противагу теперішня EA FC 26 – це виважена симуляція, яка має детальну систему тактик і штучного інтелекту суперника.

Окрім того, гравець тепер має стільки комбінацій клавіш, які виконують усе: від розрізних передач до фінтів на кшталт "еластіко" та найрізноманітніших святкувань, що й годі це все запам'ятати.

Трейлер ігрового процесу EA FC 26 – перегляньте ролик

Не кажучи вже про численні режими новіших симуляторів футболу від EA, а особливо Ultimate Team – де кожен охочий може зібрати власну команду мрії.

Якою була атмосфера?

Помітної трансформації зазнала й загальна атмосфера гри.

Проєкт 1993 року супроводжував матчі кількома простими звуками: свистком судді, тупотом гравців і тихеньким гулом трибун.

EA FC 26 своєю чергою може похвалитися крутими вступними роликами до матчів, офіційним супроводом топових спортивних коментаторів, реальними кричалками та банерами фанатів сотень клубів, а також динамічною зміною погоди та запальним саундтреком з десятками хітів.

Усі нові передігрові ролики EA FC 26 – перегляньте ролик

Окрім того, атмосфери додають ліцензії. Хоча у 1993 гра й була випущена під назвою FIFA, вона не мала реальних імен футболістів чи назв клубів.

EA FC 26, попри зміну назви, має понад 20 000 ліцензованих футболістів та футболісток, майже 700 команд і 35 ліг, йдеться на EA.com. А чого лише вартує почути в грі гімн Ліги Чемпіонів.

Який вплив серія справила на культуру?

FIFA International Soccer була просто ще одним амбітним спортивним симулятором. Водночас зараз, щорічний вихід нової гри від EA Sports – це подія, на яку очікують не лише геймери, а й фанати клубів та навіть самі футболісти.

EA FC – це глобальний культурний феномен, де поєднується спорт, технології та величезна любов до гри мільйонів.