Что именно планируют изменить разработчики?

После достаточно успешного бета-тестирования и запуска, Battlefield 6 столкнулась с волной критики, особенно после обновления первого сезона. Игроков разозлило появление ярких скинов и большое количество микротранзакций, что, по их мнению, не соответствовало духу серии. Однако еще с самого начала фанаты жаловались на другую, более фундаментальную проблему – слишком малые размеры карт, которые не позволяли почувствовать тот же масштаб битв, что был в предыдущих частях. Долгое время студия DICE практически не комментировала эти замечания, хотя ведущий разработчик Дэвид Сирланд соглашался в Twitter, что игре нужны большие локации, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

Ситуация изменилась с выходом последнего обращения к сообществу. В своем блоге разработчики впервые официально признали, что слышат жалобы игроков относительно размеров карт и динамики боев. Команда отметила, что лучший Battlefield – это тот, где карты предлагают разные стили игры и постоянный экшен.

В DICE заверили в отдельном объявлении на сайте Electronic Arts, что стремление к балансу является приоритетом, и они планируют добавлять различные типы карт в будущих сезонах. Более того, уже сейчас ведется работа над новой, большей картой, которая должна появиться в следующем большом обновлении.

Разработчики также планируют вносить точечные изменения в существующие карты и режимы, а также изучать творения сообщества в режиме Portal для будущих идей.

Проблема малых карт

Эта новость стала долгожданной для фанатов, ведь если скины и микротранзакции можно просто игнорировать, то малый размер карт непосредственно влияет на игровой процесс, лишая его эпичности.

В то же время есть причина для сдержанного оптимизма: это заявление находилось в разделе "На рассмотрении", что означает отсутствие точной даты выхода новых карт.

Интересно, что ранее DICE уже пыталась решить проблему динамики боев, но довольно противоречивым способом. На большинстве карт в режиме "Прорыв" количество игроков было уменьшено с 64 до 48, писали ранее в TheGamer. Сообщество восприняло этот шаг негативно, поскольку вместо реального увеличения игрового пространства разработчики просто уменьшили количество участников битвы.