Що саме планують змінити розробники?

Після досить успішного бета-тестування та запуску, Battlefield 6 зіткнулася з хвилею критики, особливо після оновлення першого сезону. Гравців розлютила поява яскравих скінів та велика кількість мікротранзакцій, що, на їхню думку, не відповідало духу серії. Проте ще з самого початку фанати скаржилися на іншу, більш фундаментальну проблему – занадто малі розміри карт, які не давали змоги відчути той самий масштаб битв, що був у попередніх частинах. Довгий час студія DICE практично не коментувала ці зауваження, хоча провідний розробник Девід Сірланд погоджувався у Twitter, що грі потрібні більші локації, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Ситуація змінилася з виходом останнього звернення до спільноти. У своєму блозі розробники вперше офіційно визнали, що чують скарги гравців щодо розмірів карт і динаміки боїв. Команда зазначила, що найкращий Battlefield – це той, де карти пропонують різні стилі гри та постійний екшен.

У DICE запевнили в окремому оголошенні на сайті Electronic Arts, що прагнення до балансу є пріоритетом, і вони планують додавати різноманітні типи карт у майбутніх сезонах. Ба більше, вже зараз ведеться робота над новою, більшою картою, яка має з'явитись у наступному великому оновленні.

Розробники також планують вносити точкові зміни в наявні карти та режими, а також вивчати творіння спільноти в режимі Portal для майбутніх ідей.

Проблема малих карт

Ця новина стала довгоочікуваною для фанатів, адже якщо скіни та мікротранзакції можна просто ігнорувати, то малий розмір карт безпосередньо впливає на ігровий процес, позбавляючи його епічності.

Водночас є причина для стриманого оптимізму: ця заява знаходилася в розділі "На розгляді", що означає відсутність точної дати виходу нових карт.

Цікаво, що раніше DICE вже намагалася розв'язати проблему динаміки боїв, але в досить суперечливий спосіб. На більшості карт у режимі "Прорив" кількість гравців було зменшено з 64 до 48, писали раніше в TheGamer. Спільнота сприйняла цей крок негативно, оскільки замість реального збільшення ігрового простору розробники просто зменшили кількість учасників битви.