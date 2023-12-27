Epic Games Store раскрыл очередную тайную бесплатную игру
Источник:Epic Games Store
Магазин Epic Games Store продолжает раздавать бесплатные игры. Изюминка акции в том, что каждая новая игра остается тайной до тех пор, пока она не становится бесплатной. Так, 27 декабря доступной стала очередная игра.
На этот раз перестала быть тайной и стала доступна для бесплатной загрузки игра Cursed to Golf. В этом перечне она уже девятая.
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Очередная бесплатная игра
Первой бесплатной тайной игрой Epic Games Store для акции стала Destiny 2: Legacy Collection. Ее можно было бесплатно получить в течение целой недели. Все последующие игры доступны бесплатно только в течение суток.
Как всегда, в этом году бесплатные загадочные игры в Epic Games Store были сочетанием игр класса AAA и инди-игр с представлением всех жанров.
Cursed to Golf известна своей жестокой сложностью, поэтому ищущим вызова обязательно стоит скачать игру, пока она еще бесплатна. Уже через сутки бесплатной станет новая тайная игра. В течение акции бесплатными стали:
- Destiny 2: Legacy Collection (13 – 20 декабря),
- DNF Duel (20 – 21 декабря,)
- Melvor Idle (21 – 22 декабря),
- Art of Rally (22 – 23 декабря),
- Fallout 3: Game of the Year Edition (23 – 24 декабря),
- Ghostwire: Токио (24 – 25 декабря),
- The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (25 – 26 декабря),
- Human Resource Machine (26 – 27 декабря),
- Cursed to Golf (27 – 28 декабря).