Epic Games Store раскрыл очередную тайную бесплатную игру

Магазин Epic Games Store продолжает раздавать бесплатные игры. Изюминка акции в том, что каждая новая игра остается тайной до тех пор, пока она не становится бесплатной. Так, 27 декабря доступной стала очередная игра.

На этот раз перестала быть тайной и стала доступна для бесплатной загрузки игра Cursed to Golf. В этом перечне она уже девятая.

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Очередная бесплатная игра

Первой бесплатной тайной игрой Epic Games Store для акции стала Destiny 2: Legacy Collection. Ее можно было бесплатно получить в течение целой недели. Все последующие игры доступны бесплатно только в течение суток.

Как всегда, в этом году бесплатные загадочные игры в Epic Games Store были сочетанием игр класса AAA и инди-игр с представлением всех жанров.

Cursed to Golf известна своей жестокой сложностью, поэтому ищущим вызова обязательно стоит скачать игру, пока она еще бесплатна. Уже через сутки бесплатной станет новая тайная игра. В течение акции бесплатными стали: