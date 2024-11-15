Epic Games сделала классические шутеры Unreal и Unreal Tournament бесплатными

Два культовых шутера, Unreal (1998) и Unreal Tournament (1999), стали доступны для бесплатной загрузки. Epic Games предоставила игрокам доступ к этой классике через 25 лет после релиза.

Фан-сайт OldUnreal получил разрешение на размещение бесплатных копий обеих игр в интернет-архиве, сообщает 24 Канал со ссылкой на PCGamer. Теперь пользователи могут загрузить ISO-файлы Unreal и Unreal Tournament непосредственно с Archive.org.

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Для тех, кто хочет испытать эти винтажные игры на современных системах, команда OldUnreal предлагает обновленные инсталляторы для Unreal Gold Edition и Unreal Tournament Game of the Year Edition, совместимые с Windows, Linux и macOS.

Подробные инструкции по установке доступны на Discord-канале OldUnreal. Команда получила разрешение Epic в конце октября и вскоре после этого опубликовала инсталляторы, чтобы сделать игры более доступными.

Ранее в этом году, в январе, Epic Games навсегда закрыла официальные серверы Unreal и Unreal Tournament, а также другие старые проекты. Энтузиасты многопользовательской игры все еще могут найти неофициальные серверы для онлайн-игр.

Unreal Tournament – смотрите трейлер:

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Кроме того, Epic Games удалила оригинальную серию Unreal из Steam в декабре 2022 года, в значительной степени под влиянием успеха Fortnite, который сместил фокус компании с ее раннего каталога игр. Однако этот релиз гарантирует, что наследие Unreal будет жить, позволяя новому поколению игроков испытать легендарный многопользовательский геймплей.