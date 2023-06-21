В Fortnite появится еще один скин персонажа из The Witcher 3

Дата майнеры сообщают, что один из самых популярных персонажей франшизы The Witcher в скором времени появится в королевской битве Fortnite. Детальнее – в материале.

Fortnite, вероятно, готовится анонсировать свое последующее сотрудничество с франшизой The Witcher с новым скином, что потенциально может появиться в популярной игре, сообщает 24 Канал.

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Персонажи из других известных видеоигр, фильмов и сериалов попадают в Fortnite регулярно и это фактически стало основной частью заработка разработчиков.

Популярность "Ведьмака" обусловила то, что Epic Games в очередной раз идут на сотрудничество с этой франшизой.

Вслед за Геральтом из Ривии, посетившим королевскую битву еще в феврале, в популярной многопользовательской игре появится Цири.

По крайней мере, так утверждает известный инсайдер iFireMonkey. По его информации, дата майнеры нашли в обновлении игры иконку игрока с лицом персонажа, которая является "частью зашифрованного набора".

Стоит отметить, что детали по поводу того, как можно будет получить скин или когда он появится в игре неизвестны, однако геймеры уверены, что его появление будет синхронизировано с выходом третьего сезона сериала "Ведьмак", который стартует на Netflix уже 29 июня.