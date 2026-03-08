Две украинские команды сыграют между собой на ESL Pro League Season 23
Судьба свела друг против друга две украинские киберспортивные организации на турнире ESL Pro League Season 23. Кому пророчат победу – узнайте в материале.
Вторая стадия внезапно стала интереснее для украинских фанатов киберспорта, сообщает 24 Канал.
К теме Passion UA не смогли победить малоизвестную команду FOKUS на квалификациях Stake Ranked
NAVI против B8 – кто победит на ESL Pro League 23?
Сразу две украинские организации попали в корзину 1:1 и сойдутся в противостоянии за выход в плей-офф турнира. Речь о NAVI и B8.
На своем пути к этой встрече NAVI обыграли другой украинский коллектив Monte со счетом 2:1 (по картам), но потом зеркально уступили G2.
В свою очередь B8 стали одной из главных сенсаций ESL Pro League Season 23 на старте, обыграв фаворитов из FURIA – тоже 2:1. Далее коллективу повезло меньше и они уступили Spirit.
В очной встрече оба коллектива имеют шансы на победу, ведь находятся в примерно одинаковой игровой форме.
Вместе с тем, история предыдущих поединков между командами указывает на преимущество NAVI, поскольку они торжествовали во всех 4 подобных "матчапах", информирует HTLV.
Возможно, действительно именно опыт станет решающей составляющей успеха "рожденных побеждать", но с другой стороны побеждает тот, кто больше этого хочет, а в B8 есть огромный стимул показать себя на большой сцене.
Матч начнется 8 марта в 15:00 по киевскому времени и пройдет в формате BO3 (3 карты до 2 побед), а посмотреть его на украинском как всегда можно будет на ресурсах студии Maincast.
Каким будет расписание ESL Pro League Season 23?
5 марта завершится Stage 2 турнира, которая выявит 8 сильнейших команд.
13 марта стартует плей-офф, которое пройдет по схеме Single Elimination.
15 марта фанатов CS 2 будут ожидать матч за третье место (в 14:30) и грандфинал (в 18:00).