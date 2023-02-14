Игрок Hogwarts Legacy нашел в игре известного монстра из Тайной комнаты: увлекательное видео

В Hogwarts Legacy нашли отсылку на вторую часть приключений Гарри Поттера, ею стал гигантский змей Василиск, пронесшийся коридором. Детали – в материале.

Большинство поклонников вселенной Гарри Поттера в восторге от Hogwarts Legacy, о чем свидетельствует безумный успех игры. Кстати, совсем недавно в проекте обнаружили интересную историческую неточность, связанную с Украиной.

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Несмотря на то, что события новинки имеют место задолго до появления "мальчика, который выжил", в игре не обошлось без многочисленных отсылок на оригинальную серию книг и фильмов.

Одну из самых интересных "пасхалок" недавно нашел пользователь твиттера @MaximRagey.

Прогуливаясь по коридорам Хогвартса в направлении общежития Слизерина, геймер увидел вдали нечто жуткое и таинственное.

Момент появления Василиска в Hogwarts Legacy: видео

Ошибки быть не может, ведь массивное существо не только имеет такую же зеленую окраску, как и Василиск, но и было увидено неподалеку от Тайной комнаты.

Хотя неизвестно, что повлекло за собой появление змеи и имеют ли разработчики дальнейшие планы на нее (возможно DLC?) это невероятно увлекательный момент и мы с нетерпением ждем больше подобных находок в стенах виртуального Хогвартса.