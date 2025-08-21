После более чем десятилетней паузы, два мегауспешных симулятора вождения наконец отойдут от эксклюзивности для ПК и появятся на консолях современного поколения.

Во время выставки Future Games Show на Gamescom, чешские разработчики из SCS Software подтвердили, что сразу два их всемирно известные проекты получат консольные версии, сообщает 24 Канал.

Интересно STALKER 2 выйдет на PlayStation 5: стала известна точная дата

Популярные симуляторы появятся на консолях?

Как вы уже могли догадаться, это таки произойдет – Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator выйдут на PS5 и Xbox Series X|S. Это произойдет впервые за 13 и 10 лет, соответственно.

Эту новость, создатели проектов, которые всячески поддерживают Украину, подкрепили коротким трейлером.

Трейлер – смотрите видео

Значительная часть видео показывает именно тот игровой процесс, которого геймеры ожидали в течение многих лет на консолях.

Хотя этот жанр довольно специфический и нравится далеко не всем, он завоевал любовь огромной группы преданных поклонников.

На данный момент дата выхода этих "консольных версий" остается тайной, но их уже можно добавить в список желаний в магазинах PlayStation и Microsoft.

Кроме того, на сайте разработчиков есть некоторая дополнительная информация.