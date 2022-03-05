Чтобы поддержать пострадавших от войны украинцев авторы популярного симулятора дальнобойщика ETS 2 выпустили косметическое DLC с национальной символикой Украины.

Важно Рост цен, блокировка сервисов и перенос релизов: новые реалии российского гейминга

Дополнение нельзя назвать масштабным, ведь оно содержит всего 4 варианта покраски кузова, включающие разные изображения флага и герба Украины. Однако этот жест поддержки нельзя недооценивать.

Варианты дизайна из DLC / изображение blog.scssoft.com

Мы считаем нападение на Украину несправедливым и таким, которое нельзя простить, – заявили в студии.

Все средства, заработанные компанией на новом "контенте" пойдут в благотворительный фонд "People In Need", занимающийся помощью пострадавшим от войны.

Чтобы обеспечить хороший старт инициативе, сами SCS Software уже пожертвовали ему 20 тысяч евро.

Это крошечная капля в океане, который сейчас необходим миллионам людей, бегущим от войны и льющимся в соседние страны беженцам, но именно капли – это то, из чего состоит океан, – отметили разработчики.

Для украинцев дополнение "Ukrainian Paint Jobs Pack" будет бесплатным, правда, для этого нужно будет оставить заявку.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!