Щоб підтримати постраждалих від війни українців, автори популярного симулятора далекобійника ETS 2 випустили косметичне DLC з національною символікою України.

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Доповнення не можна назвати масштабним, адже воно містить всього 4 варіанти фарбування кузову, що включають різні зображення прапору та герба України. Проте, цей жест підтримки не можна недооцінювати.

Варіанти дизайну із DLC / зображення blog.scssoft.com

Ми вважаємо напад на Україну несправедливим і таким, який не можна пробачити, – заявили в студії.

Усі кошти, зароблені компанією на новому "контенті" підуть на рахунок благодійного фонду "People In Need", що займається допомогою постраждалим від війни.

Щоб забезпечити гарний старт ініціативі самі SCS Software вже пожертвували до нього 20 тисяч євро.

Це крихітна краплина в океані, що зараз необхідний мільйонам людей, які тікають від війни та біженцям, що "ллються" в сусідні країни, але саме краплі – це те, з чого складається океан, – зазначили розробники.

Для українців доповнення "Ukrainian Paint Jobs Pack" буде безплатним, щоправда, для цього потрібно буде залишити заявку.

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