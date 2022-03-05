Увесь цивілізований світ продовжує вводити санкції проти Росії та показує, де її нове місце в ньому. Досить оперативно реагують на це й компанії, які пов'язані з індустрією відеоігор. Про глобальні подібні санкції ми вже розповідали, а от сьогодні хочемо згадати про ті, які більшість могла пропустити.

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Зростання цін

Однією з перших на ситуацію довкола країни-агресора відреагувала відома компанія Valve. Її представники вирішили відкорегувати вартість мікротранзакцій в CS:GO та Dota 2. У середньому на 40% зросла ціна на кейси, ключі та підписку Dota Plus. Наприклад, раніше один кейс із CS:GO коштував 180 рублів, а зараз вже 272 рублі.

Трохи далі пішли розробники популярної відеогри Football Manager 2022, які взагалі вирішили відмовитися від такого поняття як регіональна ціна. Тепер росіяни можуть придбати цю відеогру за 6999 рублів, хоча раніше вона в них коштувала лише 2699 рублів.

Також у всіх російських крамницях раптово зросла ціна на відеогру Elden Ring, яка вийшла нещодавно. Тепер вона коштує 5999 рублів, хоча раніше її можна було придбати за 4999 рублів. Також цікаво, що вже після її релізу розробники почали оформлювати примусові "рефанди" деяким російським геймерам. Дуже ймовірно, що відбувається це через те, що при її купівлі вони використовували картки банків, які потрапили під санкції.

Додамо, що з розрахунками у Steam в окупантів також все дуже погано. А все тому, що російські геймери можуть поповнити свій рахунок лише за допомогою PayPal. Усі інші способи компанія Valve вже заблокувала.

Відкладені релізи та інше

Компанія Sony досить несподівано відклала реліз гри Gran Turismo 7, щоправда, лише в Росії. У всіх країнах відеогра вже вийшла, а от коли відбудеться її реліз на території країни-агресора наразі невідомо. Цікаво, що одночасно з цим компанія Sony почала оформлювати російським гравцям примусові "рефанди".

На території окупантів тепер не буде працювати й компанія Microsoft, щоправда, наразі невідомий масштаб санкцій, які вона збирається впроваджувати. А от компанія Nintendo вже визначилася з цим. Її представники вирішили тимчасово закрити для росіян свою онлайн-крамницю Nintendo eShop. Також відомо, що Nintendo вирішила перенести дату релізу Chocobo GP та Kirby and the Forgotten Land в Росії.

Звернула увагу на російську агресію й відома компанія Amazon Games. Її представники вирішили зупинити свою роботу над російською локалізацією відеогри New World.

Наостанок відзначимо, що кількість таких компаній, яка реагує на російську агресію, щодня лише збільшується. А тому дуже ймовірно, що це був лише початок.

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