Поляки продовжують підтримувати Україну не лише волонтерством та на міжнародній арені, але й у світі геймінгу.

CD PROJEKT вчергове звернулися до шанувальників з усього світу з засудженням злочинного та безпідставного вторгнення Росії в Україну.

Працівники компанії заявили, що у такий складний для сусідів час вони прийняли рішення повністю зупинити продажі своїх проєктів на території Росії та Білорусі. Відповідні переговори задля цього уже стартували з платформами на яких представлені ігри студії.

Слід зауважити, що заборона стосуватиметься як цифрових так і фізичних версій ігор. Хоча копії куплені раніше, а також нові "патчі" та "хотфікси" до них продовжать працювати.

Окрім цього повністю недоступним на території країн-агресорів стане власний цифровий магазин компанії GOG.

Ми знаємо, що пересічні геймери в Росії та Білорусі не причетні до вторгнення в Україну, постраждають від цього рішення, але подібним чином ми хочемо активізувати світову спільноту та звернути увагу на те, що відбувається у серці Європи. Наші брати та сестри, які б'ються за свою батьківщину – залишайтеся сильними!, – йдеться у зверненні розробників.