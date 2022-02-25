Війна, нехай і навіть в чужій країні, не залишає байдужими справжніх людей. Яскравим прикладом стали відеоігрові розробники зі справді братньої для України держави, які виразили свою непохитну позицію, засудивши дії путінського режиму.

Важливо Зафарбовування міток диверсантів не допомагає

Допомога від 11 bit studios

Першими офіційну заяву щодо війни зробили 11 bit studios.

Для цього, команда розробників опублікувала на сторінці своєї гри This War of Mine в Steam повідомлення наступного характеру:

Російські збройні сили напали на вільну країну Україну – наших сусідів. Як польська ігрова студія і творці визнаної у всьому світі антивоєнної гри This War of Mine – гри, яка безпосередньо говорить про страждання і нещастя цивільних осіб, постраждалих від війни, – ми хотіли б зробити заяву від нашої компанії: ми виступаємо проти російського вторгнення в Україну.

Проте на цьому поляки не обмежилися та вирішили фінансово допомогти постраждалим від бойових дій українцям.

Протягом наступних семи днів весь прибуток від This War of Mine, всіх її DLC, у всіх магазинах і на всіх платформах буде спрямований в спеціальний фонд. Через тиждень ці гроші будуть передані в Український Червоний Хрест для прямої підтримки жертв війни в Україні, – додали у зверненні.

Допомога від CD Projekt RED

Не стали тягнути та перейняли естафету й автори культової серії The Witcher та контроверсійного Cyberpunk 2077.

Нещодавнє вторгнення в Україну, наших друзів і сусідів викликало у нас хвилю шоку та обурення. На знак солідарності з усіма жертвами цього акту агресії, CD PROJEKT Group вирішила підтримати зусилля з надання гуманітарної допомоги, пожертвувавши 1 мільйон злотих на рахунок Polska Akcja Humanitarna (гуманітарна організація, що займається допомогою постраждалим від конфліктів – ред.), – заявили на сторінці компанії у фейсбук.

Немає сумнівів, що геймери та просто пересічні громадяни усієї нашої країни безмежно вдячні цим двом студіям, які чинять в скрутний час саме так, як вчинили б справжні друзі – надають допомогу без жодних прохань.

На нашу скромну думку, лідерам деяких країн, слід повчитися на цьому прикладі.