Война, пусть даже в чужой стране, не оставляет равнодушными настоящих людей. Ярким примером стали видеоигровые разработчики из действительно братского для Украины государства, выразившие свою твердую позицию, осудив действия путинского режима.

Важно Окраска меток диверсантов не помогает

Помощь от 11 bit studios

Первыми официальное заявление о войне сделали 11 bit studios.

Для этого команда разработчиков опубликовала на странице своей игры This War of Mine в Steam сообщения следующего характера:

Российские вооруженные силы напали на свободную страну Украину – наших соседей. Как польская игровая студия и создатели признанной во всем мире антивоенной игры This War of Mine – игры, непосредственно говорящей о страданиях и несчастьях гражданских лиц, пострадавших от войны, – мы хотели бы сделать заявление от нашей компании: мы выступаем против российского вторжения в Украину.

Однако на этом поляки не ограничились и решили финансово помочь пострадавшим от боевых действий украинцам.

В течение следующих семи дней вся прибыль от This War of Mine, всех ее DLC, во всех магазинах и на всех платформах будет направлена в специальный фонд. Через неделю эти деньги будут переданы в Украинский Красный Крест для прямой поддержки жертв войны в Украине, – добавили в обращении.

Помощь от CD Projekt RED

Не стали тянуть и переняли эстафету авторы культовой серии The Witcher и контроверсионного Cyberpunk 2077.

Недавнее вторжение в Украину, наших друзей и соседей вызвало у нас волну шока и негодования. В знак солидарности со всеми жертвами этого акта агрессии, CD PROJEKT Group решила поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи, пожертвовав 1 миллион злотых на счет Polska Akcja Humanitarna (гуманитарная организация, занимающаяся помощью пострадавшим от конфликтов – ред.), – заявили на странице компании в фейсбуке.

Нет сомнений, что геймеры и просто рядовые граждане всей нашей страны безгранично благодарны этим двум студиям, которые поступают в трудное время именно так, как поступили бы настоящие друзья – оказывают помощь без просьб.

По нашему скромному мнению, лидерам некоторых стран, следует поучиться на этом примере.