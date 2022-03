Поляки продолжают поддерживать Украину не только волонтерством и на международной арене, но и в мире гейминга.

К теме Разработчики This War of Mine, The Witcher и Cyberpunk 2077 шлют деньги на поддержку украинцев

CD PROJEKT в очередной раз обратились к поклонникам со всего мира с осуждением преступного и безосновательного вторжения России в Украину.

Работники компании заявили, что в такое сложное для соседей время они приняли решение полностью остановить продажи своих проектов на территории России и Беларуси. Соответствующие переговоры с платформами на которых представлены игры студии уже стартовали.

Следует заметить, что запрет будет касаться как цифровых, так и физических версий игр. Хотя копии купленные ранее, а также новые "патчи" и "хотфиксы" к ним продолжат работать.

Кроме того, полностью недоступным на территории стран-агрессоров станет собственный цифровой магазин компании GOG.

Мы знаем, что рядовые геймеры в России и Беларуси не имеющие отношения к вторжению в Украину, пострадают от этого решения, но подобным образом мы хотим активизировать мировое сообщество и обратить внимание на то, что происходит в сердце Европы. Наши братья и сестры, которые дерутся за свою родину – оставайтесь сильными!, – говорится в обращении разработчиков.