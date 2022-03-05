Весь цивилизованный мир продолжает вводить санкции против России и показывает, где ее новое место в нем. Достаточно оперативно реагируют на это и компании, связанные с индустрией видеоигр. О глобальных подобных санкциях мы уже рассказывали, а вот сегодня хотим вспомнить о тех, которые большинство могло пропустить.

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Рост цен

Одной из первых на ситуацию вокруг страны-агрессора отреагировала известная компания Valve. Ее представители решили скорректировать стоимость микротранзакций в CS:GO и Dota 2. В среднем на 40% выросла цена на кейсы, ключи и подписку Dota Plus. К примеру, ранее один кейс из CS:GO стоил 180 рублей, а теперь уже 272 рубля.

Чуть дальше пошли разработчики популярной видеоигры Football Manager 2022, которые вообще решили отказаться от такого понятия как региональная цена. Теперь россияне могут приобрести эту видеоигру за 6999 рублей, хотя раньше она у них стоила всего 2699 рублей.

Также во всех российских магазинах внезапно выросла цена на недавно вышедшую видеоигру Elden Ring. Теперь она стоит 5999 рублей, хотя раньше ее можно было приобрести за 4999 рублей. Также интересно, что после ее релиза разработчики начали оформлять принудительные "рефанды" некоторым российским геймерам. Очень вероятно, что происходит это из-за того, что при ее покупке они использовали карточки банков, которые попали под санкции.

Добавим, что с расчетами у Steam в оккупантов тоже все очень плохо. А все потому, что российские геймеры могут пополнить свой счет только с помощью PayPal. Остальные способы компания Valve уже заблокировала.

Отложенные релизы и прочее

Компания Sony довольно неожиданно отложила релиз игры Gran Turismo 7, правда, только в России. Во всех странах видеоигра уже вышла, а когда состоится ее релиз на территории страны-агрессора пока неизвестно. Интересно, что одновременно с этим компания Sony начала оформлять российским игрокам принудительные "рефанды".

На территории оккупантов теперь не будет работать и компания Microsoft, правда, пока неизвестен масштаб санкций, которые она собирается внедрять. А вот компания Nintendo уже определилась с этим. Ее представители решили временно закрыть для россиян свой онлайн-магазин Nintendo eShop. Также известно, что Nintendo решила перенести дату релиза Chocobo GP и Kirby and the Forgotten Land в России.

Обратила внимание на российскую агрессию и известная компания Amazon Games. Ее представители решили приостановить свою работу над российской локализацией видеоигры New World.

Напоследок отметим, что количество таких компаний, реагирующих на российскую агрессию, ежедневно только увеличивается. Поэтому очень вероятно, что это было только начало.

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