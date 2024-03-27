Странный баг в Red Dead Online превращает коней в F-16: забавное видео

Фанат Red Dead Online стал свидетелем странного бага, который появился в игре после последнего обновления и превратил лошадь в настоящий истребитель.

Игрок Red Dead Online обнаружил смешной сбой, который способен вызвать настоящий хаос в мире популярного многопользовательского проекта Rockstar.

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OnlyPVPCat – довольно популярный контентмейкер из Red Dead Online шокировал поклонников игры, показав в X (бывший твитер) свою свежую находку.

Ею оказался сбой, вызванный обновлением Red Dead Redemption 2 под маркировкой 1.32.

Каким-то образом этот патч задел и онлайн составляющую игры, позволяя игрокам взлетать на своем коне в небо.

Забавный сбой в Red Dead Online – смотреть видео

Смотреть на карту Red Dead Online с этой высоты, несомненно, замечательно, но находка OnlyPVPCat все же вызывает беспокойство.

Дело в том, что летая на своем "пегасе", можно также устраивать настоящие бомбардировки, бросая динамит или коктейли Молотова вниз на головы ничего не подозревающих игроков.

Учитывая вероятность злоупотребления "полетами", автор не сообщил как достичь такого эффекта, но есть подозрение, что нечестные геймеры быстро выяснят это самостоятельно чтобы хорошенько насолить другим игрокам.

OnlyPVPCat лишь сообщил, что "трюк" работает на версиях игры для PlayStation 4 и Xbox One, но неизвестно возможен ли он на ПК.

Так или иначе Rockstar нужно как можно скорее исправить этот, пусть и забавный, но все же неприятный баг.