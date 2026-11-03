Тайную игру от Valve смогли запустить спустя 19 лет после отмены

Фанаты Valve сумели совершить почти невозможное – они собрали и запустили полностью работоспособную версию приквела к игре Portal под названием F-Stop спустя 19 лет после ее отмены.

F-Stop должна была стать официальным приквелом к первой части Portal, но так и не увидела свет, после того как в 2007 году было принято решение прекратить ее разработку, сообщает Kotaku.

Взгляд в прошлое через объектив фотоаппарата

Летом 2007 года Valve выделила три месяца на специальную программу экспериментального дизайна. Руководитель компании Гейб Ньюэлл разделил разработчиков на пять команд, каждая из которых должна была создать принципиально новую игровую механику.

Пятая группа предложила отказаться от привычной портальной пушки в пользу фотоаппарата под названием Aperture Science Spirit Camera. С помощью этой камеры игроки снимали объекты, изменяли их масштаб в пространстве и решали головоломки.

Хотя сам "Габен" был в восторге от этой идеи, первые тестеры не оценили концепт, поэтому проект закрыли.

В августе 2026 года в сеть попал гигантский архив данных Steam объемом от 12 до 13 терабайт. Он содержал файлы многих проектов Valve за период 2003–2013 годов, среди которых оказались некоторые ресурсы из F-Stop.

Впоследствии недостающие детали появились на Discord-сервере сообщества Valve Cut Content. При этом их владелец сначала требовал 1 тысячу долларов за информацию, но впоследствии предоставил файлы бесплатно.

В итоге энтузиасты объединили все находки в один билд и с удивлением обнаружили, что игра оказалась готова примерно на 99%, хотя в ней отсутствуют некоторые текстуры и реплики персонажей.

Интро к утраченной игре Valve: смотрите видео

Итак, благодаря усилиям энтузиастов фанаты Valve получили уникальную возможность оценить альтернативный вектор развития вселенной Portal, а первые прохождения уже начали появляться на YouTube.