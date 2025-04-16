Ремастер Fallout 3 от Bethesda реален, но релиз состоится не скоро, говорит инсайдер

Обновленная версия постапокалиптической RPG Fallout 3 действительно находится в разработке. Об этом заявил известный инсайдер Nate the Hate, отвечая на вопрос пользователя соцсети X относительно будущего игры. По его словам, Bethesda действительно планирует ремастер, однако "до его релиза еще очень далеко".

Ранее игры Fallout 3 Remaster и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered появились в обнародованном во время судебных слушаний графике релизов компании Bethesda Softworks, который стал доступным через документы Microsoft, информирует 24 Канал.

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В этом плане ремастер Oblivion был указан на 2022 финансовый год, а обновленная версия Fallout 3 – на 2024-й. Если график останется неизменным, Fallout 3 Remaster может выйти не раньше 2027 года.

В то же время Microsoft, возможно, захочет ускорить релиз, чтобы он совпал с премьерой второго сезона сериала Fallout, которая ожидается в 2026 году, однако инсайдер отмечает, что "пройдет некоторое время, прежде чем мы его увидим".

Несмотря на отсутствие официальных анонсов, информация о разработке ремастера Fallout 3 подтверждается несколькими источниками. Фанаты серии могут ожидать обновленную версию игры, однако конкретные детали и дата релиза пока остаются неизвестными.

Что касается другого ремастера, то скриншоты The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered слили в сеть, а информация об игре появилась на сайте разработчика Virtuos. Согласно утечке, релиз состоится уже на следующей неделе, а игра выйдет на PC, PS5, PS5 Xbox Series X/S и будет доступна в Game Pass.