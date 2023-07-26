Поклонник Fallout 4 собрал невероятную коллекцию мишек: забавное видео

Геймер собрал огромную коллекцию плюшевых мишек в Fallout 4. Детские игрушки он разбрасывал по всей своей резиденции в Даймонд-Сити.

Собирать свою коллекцию он начал еще после выхода игры в 2015 году. Судя по количеству мишек, геймер весело провел эти 8 лет.

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Коллекция мишек в Fallout 4

Плюшевые мишки принадлежат к различным предметам Fallout 4, которые игроки могут находить во время своих путешествий по Бостонскому Содружеству. Вполне вероятно, что коллекция этого геймера является самой большой в мире.

Начиная с Fallout 4, во франшизу ввели строительство поселений, а значит, разнообразные предметы используются для материалов под это строительство. Но еще с Fallout 3 много предметов использовали просто для беспорядка вокруг.

Теперь геймер решил продемонстрировать свою коллекцию плюшевых мишек, которые он собирал по всему Содружеству еще с 2015 года. Его игровой дом буквально усеян игрушечными четырехлапыми.

Мишки здесь просто везде: на полу, бильярдном столе, диване, полках, письменном столе и на верхнем этаже. В общей сложности здесь собраны сотни игрушек.