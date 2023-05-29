Поклонник прошел Fallout 4, играя за радскорпиона: забавное видео

Геймер поделился своим удивительным испытанием в Fallout 4, пройдя всю игру, играя за радскорпионом. С помощью модификаций он смог превратить главного героя в это животное из постапокалиптического мира.

В течение многих лет игрокам удалось пройти Fallout 4 столько раз, что они придумывают удивительные идеи и вызовы, чтобы освежить игру.

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Радскорпион – главный герой Fallout 4

Эти факты говорят о том, насколько любима Fallout 4, что игроки настолько отчаянно стремятся продолжать играть в нее, что начали сами развлекаться.

Так сделал один из геймеров, решивший пройти игру, играя за радскорпиона. Эти звери обычно являются врагами у Fallout 4, но благодаря модификации поклоннику удалось превратить в него своего главного героя.

Геймер прошел Fallout 4, играя за радскорпиона: смотрите видео

Видео само по себе веселое, и есть что-то, несомненно, блестящее в том, чтобы увидеть, как радскорпион использует Пип-Бой во время охоты на своего фактически родственника. Кульминацией этой истории становится момент, когда радскорпион нажимает кнопку, чтобы уничтожить Институт.