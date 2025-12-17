Тодд Говард рассказал о связи Fallout 5 с телесериалом от Amazon

Следующая часть культовой ролевой игры Fallout 5 еще очень далеко от релиза, но разработчики уже делятся деталями. Стало известно, что будущий проект будет тесно переплетен с событиями популярного сериала.

Руководитель и творческий директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в новом интервью PCGamer подтвердил, что Fallout 5 разрабатывается с полным учетом событий телешоу, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Fallout Shelter получает самое большое обновление за последние 10 лет

Как сериал изменит будущее игровой франшизы?

События телевизионной адаптации "Фоллаут" официально признаны каноническими для всей игровой вселенной. Дизайн-директор Bethesda Game Studios Эмиль Пальяруло объяснил, что все сюжетные повороты шоу рассматриваются как факты, которые уже случились или произойдут в хронологии игр.

Поскольку с момента запуска сериала студия не выпускала новых одиночных проектов, продолжая лишь поддержку Fallout 76, геймеры пока что не имели возможности наглядно оценить последствия интеграции киноадаптации в игровой лор.

Тодд Говард также добавил, пятая часть будет существовать в мире, где история сериала уже произошла, и команда разработчиков принимает это во внимание при создании игры.

Когда выйдет Fallout 5?

Говард также напомнил, что Fallout 5 выйдет только после релиза The Elder Scrolls VI, который тоже еще далек от завершения. В то же время в сети циркулируют слухи о работе над несколькими проектами во вселенной Fallout, среди которых та самая игра, на которую все ждут, а также обновленная версия Fallout 3.

Пока же фанаты следят за вторым сезоном сериала, стартовавшим 16 декабря. В новых эпизодах Люси и охотник за головами Гуль путешествуют по пустыне Мохаве и посещают Нью-Вегас.