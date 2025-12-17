Тодд Говард розповів про зв'язок Fallout 5 з телесеріалом від Amazon

Наступна частина культової рольової гри Fallout 5 ще дуже далеко від релізу, але розробники вже діляться деталями. Стало відомо, що майбутній проєкт буде тісно переплетений із подіями популярного серіалу.

Керівник і творчий директор Bethesda Game Studios Тодд Говард у новому інтерв'ю PCGamer підтвердив, що Fallout 5 розробляється з повним урахуванням подій телешоу, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Fallout Shelter отримує найбільше оновлення за останні 10 років

Як серіал змінить майбутнє ігрової франшизи?

Події телевізійної адаптації "Фоллаут" офіційно визнані канонічними для всього ігрового всесвіту. Дизайн-директор Bethesda Game Studios Еміль Пальяруло пояснив, що всі сюжетні повороти шоу розглядаються як факти, які вже трапилися або відбудуться в хронології ігор.

Оскільки з моменту запуску серіалу студія не випускала нових одиночних проєктів, продовжуючи лише підтримку Fallout 76, геймери поки що не мали змоги наочно оцінити наслідки інтеграції кіноадаптації в ігровий лор.

Тодд Говард також додав, п'ята частина існуватиме у світі, де історія серіалу вже сталася, і команда розробників бере це до уваги при створенні гри.

Коли вийде Fallout 5?

Говард також нагадав, що Fallout 5 вийде лише після релізу The Elder Scrolls VI, який теж ще далекий від завершення. Водночас у мережі циркулюють чутки про роботу над кількома проєктами у всесвіті Fallout, серед яких та сама гра, на яку всі чекають, а також оновлена версія Fallout 3.

Поки ж фанати слідкують за другим сезоном серіалу, що стартував 16 грудня. У нових епізодах Люсі та мисливець за головами Гуль подорожують пустелею Мохаве та відвідують Нью-Вегас.