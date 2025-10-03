Bethesda анонсировала Burning Springs - крупнейшее с 2020 года обновление для Fallout 76. Оно добавит в игру новый засушливый регион, задания по охоте на мутантов, а также персонажа Гуля, которого в сериале "Фоллаут" сыграл актер Уолтон Гоггинс.

Новое дополнение перенесет игроков в Burning Springs – засушливую местность на юго-востоке штата Огайо. Эта территория предложит новые просторы для исследования, увлекательные цепочки заданий и новые игровые события. Ключевой особенностью станут миссии по охоте на опасных существ Аппалачии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bethesda.

Что нового получат игроки Fallout 76?

Задания будут делиться на два типа сложности: более легкие Grunt Hunts и более сложные Head Hunts. Выдавать эти задания будет стрелок Гуль – персонаж из телесериала "Фоллаут", роль которого исполнил Уолтон Гоггинс.

Актер отметил, что возможность стать Гулем в видеоигре после завершения второго сезона шоу вызвала у него большую радость. По словам креативного директора Fallout 76 Джона Раша, сотрудничество с Хоггинсом стало возможным, поскольку тот является большим поклонником серии игр.

Кроме этого, в Burning Springs появятся новые фракции, уникальное оружие, включая револьвер Гуля, и новые персонажи, такие как умный супермутант Король ржавчины.

Обновление Burning Springs – смотрите видео:

Игроки также встретят бронированных когтей смерти, а в качестве домашнего любимца смогут завести радиоактивного кабана.

Обновление Burning Springs появится на тестовом сервере уже 2 октября, а полноценный релиз запланирован на декабрь. Предположительно, выход дополнения приурочат к премьере второго сезона сериала "Фоллаут", которая ожидается 17 декабря.

Что такое Fallout 76?

Fallout 76 – это многопользовательская онлайн-игра в жанре ролевого боевика, разработана Bethesda Game Studios и выпущена в 2018 году, указано на странице игры в Steam. Она является приквелом к основным играм серии. События разворачиваются в 2102 году, через 25 лет после ядерной войны, в штате Западная Вирджиния, который в игре называется Аппалачией.

Игроки выступают в роли жителей Хранилища 76, которым поручено первыми выйти на поверхность и начать восстановление цивилизации. На момент выхода игра столкнулась с массовой критикой со стороны игроков и прессы. Основными причинами недовольства стали многочисленные технические ошибки, проблемы с производительностью и противоречивые дизайнерские решения, в частности полное отсутствие неигровых персонажей-людей.

Мир игры казался пустым, а отсутствие традиционных для серии квестов и диалогов разочаровало многих поклонников. Несмотря на неудачный старт, разработчики не покинули проект и сосредоточились на его совершенствовании.

В течение нескольких лет для Fallout 76 вышло много крупных бесплатных обновлений. Ключевым стало обновление Wastelanders в 2020 году, которое добавило в игру полноценных NPC-людей, новые сюжетные линии, систему репутации и разветвленные диалоги. Это значительно приблизило игровой опыт к классическим частям Fallout.

Следующие дополнения, такие как Steel Dawn и Steel Reign, продолжили развивать мир, вводя новые фракции, задания и события. Благодаря постоянной поддержке и исправлению ошибок Fallout 76 превратилась в значительно лучшую игру, чем на старте, и смогла сформировать собственное сообщество игроков.