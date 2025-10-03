Bethesda анонсувала Burning Springs – найбільше з 2020 року оновлення для Fallout 76. Воно додасть у гру новий посушливий регіон, завдання з полювання на мутантів, а також персонажа Гуля, якого в серіалі "Фоллаут" зіграв актор Волтон Гоггінс.

Нове доповнення перенесе гравців у Burning Springs – посушливу місцевість на південному сході штату Огайо. Ця територія запропонує нові простори для дослідження, захопливі ланцюжки завдань та нові ігрові події. Ключовою особливістю стануть місії з полювання на найнебезпечніших істот Аппалачії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bethesda.

Що нового отримають гравці Fallout 76?

Завдання поділятимуться на два типи складності: легші Grunt Hunts та складніші Head Hunts. Видавати ці завдання буде стрілець Гуль – персонаж з телесеріалу "Фоллаут", роль якого виконав Волтон Гоггінс.

Актор зазначив, що можливість стати Гулем у відеогрі після завершення другого сезону шоу викликала в нього велику радість. За словами креативного директора Fallout 76 Джона Раша, співпраця з Гоггінсом стала можливою, оскільки той є великим шанувальником серії ігор.

Окрім цього, в Burning Springs з'являться нові фракції, унікальна зброя, включно з револьвером Гуля, та нові персонажі, як-от розумний супермутант Король іржі.

Оновлення Burning Springs – дивіться відео:

Гравці також зустрінуть броньованих кігтів смерті, а як домашнього улюбленця зможуть завести радіоактивного кабана.

Оновлення Burning Springs з'явиться на тестовому сервері вже 2 жовтня, а повноцінний реліз заплановано на грудень. Імовірно, вихід доповнення приурочать до прем’єри другого сезону серіалу "Фоллаут", яка очікується 17 грудня.

Що таке Fallout 76?

Fallout 76 – це багатокористувацька онлайн-гра у жанрі рольового бойовика, розроблена Bethesda Game Studios та випущена у 2018 році, зазначено на сторінці гри в Steam. Вона є приквелом до основних ігор серії. Події розгортаються у 2102 році, через 25 років після ядерної війни, у штаті Західна Вірджинія, який у грі називається Аппалачією.

Гравці виступають у ролі мешканців Сховища 76, яким доручено першими вийти на поверхню та розпочати відбудову цивілізації. На момент виходу гра зіткнулася з масовою критикою з боку гравців та преси. Основними причинами невдоволення стали численні технічні помилки, проблеми з продуктивністю та суперечливі дизайнерські рішення, зокрема повна відсутність неігрових персонажів-людей.

Світ гри здавався порожнім, а відсутність традиційних для серії квестів та діалогів розчарувала багатьох шанувальників. Попри невдалий старт, розробники не покинули проєкт і зосередилися на його вдосконаленні.

Протягом кількох років для Fallout 76 вийшло багато великих безкоштовних оновлень. Ключовим стало оновлення Wastelanders у 2020 році, яке додало у гру повноцінних NPC-людей, нові сюжетні лінії, систему репутації та розгалужені діалоги. Це значно наблизило ігровий досвід до класичних частин Fallout.

Наступні доповнення, такі як Steel Dawn та Steel Reign, продовжили розвивати світ, вводячи нові фракції, завдання та події. Завдяки постійній підтримці та виправленню помилок Fallout 76 перетворилася на значно кращу гру, ніж на старті, і змогла сформувати власну спільноту гравців.