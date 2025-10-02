Австралійський шанувальник гри від Bethesda вразив усіх своїм дивовижним творінням, повідомляє 24 Канал з посиланням на James Wang у соцмережі X.

Місяці роботи вартували результату?

У соцмережі X завірусилося відео, яке демонструє неймовірний арт-проєкт, створений у Fallout 76.

Його автор, користувач підписаний як James Wang, розповів, що кілька місяців тому на Reddit його запитали чи не хотів би він спробувати відтворити у грі відому картину нідерландського постімпресіоніста Вінсента Ван Гога "Зоряна Ніч".

Я подумав, що це цікавий челендж, але, можливо, я трохи перестарався,

– резюмував результат своєї роботи ентузіаст.

У відео можна побачити, що на галявині у повітрі зависло чимало різноманітних предметів. Піднявшись на сходи, встановлені під певним кутом, гравець може побачити, що увесь "левітуючий" інвентар вибудовується в уже згадане легендарне полотно. Одначе, це ще не все.

На іншому боці місцини є ще одні сходинки і якщо залізти на них, то перед гравцем буде вже інша картина – один з автопортретів самого художника.

Неймовірна робота – перегляньте відео

A couple months back, @smugptato asked me over on Reddit to have a try at making the famous Starry Night painting in #Fallout76. I thought it was an interesting challenge, but I may have taken things a little too far. pic.twitter.com/fNTTSa2JT2 — James Wang (@JamesTwoSheep) September 29, 2025

Арт-проєкт ентузіаста по-справжньому вразив пересічних геймерів та фанатів всесвіту Fallout, ставши зайвим нагадуванням про скорий вихід другого сезону серіалу від Amazon.

