Австралійський шанувальник гри від Bethesda вразив усіх своїм дивовижним творінням, повідомляє 24 Канал з посиланням на James Wang у соцмережі X.
Цікаво Блогер чатував на розробників GTA 6 просто під офісом – стверджує, що йому дали кілька інсайдів
Місяці роботи вартували результату?
У соцмережі X завірусилося відео, яке демонструє неймовірний арт-проєкт, створений у Fallout 76.
Його автор, користувач підписаний як James Wang, розповів, що кілька місяців тому на Reddit його запитали чи не хотів би він спробувати відтворити у грі відому картину нідерландського постімпресіоніста Вінсента Ван Гога "Зоряна Ніч".
Я подумав, що це цікавий челендж, але, можливо, я трохи перестарався,
– резюмував результат своєї роботи ентузіаст.
У відео можна побачити, що на галявині у повітрі зависло чимало різноманітних предметів. Піднявшись на сходи, встановлені під певним кутом, гравець може побачити, що увесь "левітуючий" інвентар вибудовується в уже згадане легендарне полотно. Одначе, це ще не все.
На іншому боці місцини є ще одні сходинки і якщо залізти на них, то перед гравцем буде вже інша картина – один з автопортретів самого художника.
Неймовірна робота – перегляньте відео
Арт-проєкт ентузіаста по-справжньому вразив пересічних геймерів та фанатів всесвіту Fallout, ставши зайвим нагадуванням про скорий вихід другого сезону серіалу від Amazon.
Останні новини про серіал Fallout:
Одну з ролей отримав відомий актор Маколей Калкін, який зіграє "божевільного геніального персонажа".
Другий сезон проєкту покаже глядачам культове для всесвіту містечко New Vegas. Окрім його звичного виду нас очікують також довоєнні флешбеки.
Задовго до прем'єри продовження стало відомо, що серіал було продовжено і на третій сезон.