Одна из лучших RPG всех времен получила украинскую локализацию спустя 14 лет после релиза

Поклонники RPG имеют повод для радости, ведь одна из лучших игр жанра наконец-то получила украинскую локализацию спустя целых 14 лет с момента релиза.

Fallout: New Vegas озарила жизнь геймеров своим выходом 19 октября 2010 года и вот 14 лет спустя игра получила, пусть и фанатскую, но все же украинскую локализацию.

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Теперь пустыня Мохаве "говорит" на украинском

New Vegas является общепризнанным шедевром и одной из лучших представительниц RPG жанра. Тем важнее то, что она наконец получила украинскую текстовую локализацию.

Об этой радостной новости сообщил на своей странице в соцсети X один из энтузиастов, который и занимался кропотливой работой по переводу культовой игры – пользователь под ником Алендор.

Титанический проект занял у него и напарника/цы lora8124 более года работы, но преданные поклонники "Пустоши" не думают останавливаться на достигнутом.

Впереди еще много работы по вычитке, а также перевод дополнений, но основную игру теперь можно полностью пройти на украинском,

– написал Алендор.

Найти и установить локализацию можно на популярном портале NexusMods абсолютно бесплатно.