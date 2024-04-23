Внезапная популярность Fallout выводит из строя сайт модов NexusMods

Fallout всегда был очень популярным, но новое дыхание у проекта открылось после выхода сериала на Amazon. Пользователи массово бросились проходить игры — кто-то впервые, а кто-то в который раз. Но оказывается, это также повлияло и на сайт NexusMods, который занимается модификациями к играм. Что же произошло?

Что случилось с NexusMods

Прирост игроков, желающих скачать тот или иной мод для одной из частей Fallout, оказался таким большим, что ресурс NexusMods просто не выдерживает нагрузки на свои серверы. На выходных сайт опубликовал предупреждение о том, что повышенный интерес вызвал интенсивный сетевой трафик, что может сказаться на опыте пользования.

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Из-за популярности сериала Fallout мы испытываем гораздо больший трафик, чем обычно. Мы развернули дополнительные ресурсы там, где это возможно, и отслеживаем время бесперебойной работы и производительность по всей сети,

– написали на сайте NexusMods.

Разработчики предупредили, что дополнительный трафик может привести к ухудшению работы сайта или вообще сделать его недоступным на некоторое время.

По состоянию на момент написания этого материала проблемы все еще могут наблюдаться, поэтому если вы столкнулись с уведомлением об ошибке, попробуйте подождать некоторое время.

Ничего удивительного

Наверное, неудивительно, что NexusMods испытывает трудности, учитывая увеличение количества игроков во всех играх, начиная с оригинальной Fallout и заканчивая последней версией Fallout 76.